Azonnal otthonos az Explorer utastere, szép a szemnek, egy autóbelsőt látok, nem valamilyen űrhajót, vagy szögig letisztított belsőt. A tagolás a világos kárpittal kiválóan működik, ettől tágasabbnak tűnik, mint amilyen, remek hangulatot ad. Nagyon jó anyagokat tapogatok végig az ajtókárpiton és a műszerfalon, a középkonzolon is csak a zongoralakktól húzódom vissza kicsit, ezen kívül minden remek minőségérzetű.

Magas a padló, mint a legtöbb villanyautóban, ezért hosszasan keresem az elektromos állítású szék megfelelő állásait, hogy jól érezzem magam. Nem tökéletes, de anatómiailag lehetetlen azt megtalálni benne, viszont így sem rossz. Egy négyszögletű kormány figyel előttem, ami már az Austin Allegroban is szokatlan volt a 70-es években, nem véletlenül nem terjedt el. Furcsa ránézni, használni már teljesen természetes, de menjünk tovább. A műszerfal tetején egy szövet borítású betét figyel, mintha külön álló elem lenne, ez a B&O Play hifi rendszer hangszóróit takarja, erre is azt mondanám, hogy élőben átjön, miért így építették be.

Mozgatható, magyarul tudó kijelző

Egy 14,6 colos képátlójú monitor fekszik a pult közepén. Ha nem tetszik, át lehet állítani más dőlésszögre, ezért hívja a ford Sync Move-nak. Egy mikrokapcsoló oldja és rögzíti a karmokat, ha odébb toltuk. Ez egyfelelől egy újabb elektronikus hibalehetőség ott, ahol egyáltalán nem gondoltunk volna rá, hogy valaha megjelenik, másrészt mivel elektronikusan old, fixre záródó retesszel szolgál. Ez azért fontos, mert a kijelző mögött egész nagy rekeszt rejtettek el, több telefon és pénztárca is belefér egyszerre, amik így teljesen elzárhatóak.

Teljesen új a kijelző rendszere is, már a friss Kugában is hasonlóval találkozhatunk, de az Explorer álló formátuma és plusz menüi miatt is más a kezelése. Pörgős, érthető, amennyit a menetpróbán tudtuk nyomkodni, egészen áttekinthetőnek tűnt, de majd a teszten fog kiderülni itthon, valójában milyen. Egy fontos újítása lesz, ha minden igaz, végre lesz magyar nyelvű opció, a kezelőfelület lefordításáért pedig egy kis magyar csapat felelt a Fordnál házon belül, így bízhatunk benne, hogy pontos is lesz.

Gombok a Volkswagentől

Bármerre nézünk, találkozunk ismerős alkatrészekkel, ez pedig nem véletlen. Lámpakapcsoló panel, ablakemelő kapcsolók és kétgombos vezetőoldali ablakemelő panel, irányjelző és ablakmosó kar és váltókapcsoló érkezett új Volkswagen modellekből. Ezek között érdekes, hogy minden ugyanúgy működik, mint a VW-kben, kivéve a váltó P gombja, ami hallhatóan olcsóbban kattan, erre nem találtam magyarázatot.

Arra viszont igen, miért használták ezeket a kapcsolókat egyedi Ford alkatrészek helyett. Miután a műszaki alapok a Volkswagentől érkeznek, ezzel együtt az elektromos rendszer is, így ezekkel a gombokkal működik megfelelően. A Ford specifikus alkatrészek komoly összeget jelentettek volna, így ennyi felismerhető alkatrészt inkább meghagytak, összességében pedig csak nekünk feltűnőek.

3D nyomtatással bővíthető okos kiegészítők

Miután a szabadidős Explorer nevet olyan autónak kell viselnie, ami praktikus a hosszú utakhoz is, ezért az elektromos változatban is találunk remek tároló rekeszeket. Egyliteres flakonokat pakoltunk az ajtózsebekbe és telefonokat, tárcákat, kocsikulcsot a kijelző mögötti fiókba és elé is. A középkonzolon az érintős hangerőszabályzó csúszka után egy páros pohártartót láthattok, mögötte könyöklőt, alatta pedig egy óriási, 17 literes tároló rekeszt.

A pohártartó egy kivehető konzol, aminek egyrészt van helye a középkonzol alatti fakkban, ha nem használjuk, másrészt a helye így bővíti a könyöklő alatti rekeszt, ahová így egy normál, 15 colos laptop is befér akár táskával együtt. Találunk ide gyári kiegészítőket is, de ha nem lenne megfelelő a számunkra, nyomtathatunk magunknak. A Fordtól kikérhető a tároló belsejének összes gyári mérete, így megtervezheted, vagy megterveztetheted a neked kellő kiegészítőt, polcot, határolót, telefon tartót, bármit. A 3D nyomtatás szépsége pont ez, akármit elkészíthetsz, a Ford Explorer pedig erre nyitott.

Tisztességes raktér és hátsó hely

Magas a padló, ezt a hátsó sorban is tökéletesen érezni, ahogy beülök, csak helyfoglaló terpeszben éri a combom az ülőlapot, másképp a magasban billegnek. Hosszában semmi gond, legalább 15 centi van még a térdem és az első ülés között, a fejem fölött pedig még vagy 10, pedig 180 centire nőttem. Panorámatetős változatban pont nem ültem hátul, de saccra még azzal sem lehet rossz, mivel a fejtér előtt végződik az üveg.

Csomagtér ajtaja elektromosan is mozoghat, mögötte 470 literes raktér tárul fel, ha tetőig pakolnánk, 530 literben gondolkodhatunk. Padló alatti rekeszből csak egy egészen picit találunk, abban is a vonószem és a hátsó kifelé szóló hanggenerátor pihen. Lehet rá motorosan kihajtható vonóhorgot is kérni 500 000 forintért, amivel vontatni nem, de biciklit cipelni lehet.