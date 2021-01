Ford Explorer

Ez a pont, ahol a részletek kidolgozásának hiányát megbocsájtjuk a Ford Explorernek. Mert van karaktere, egyedi a stílusa, és a maga módján különleges élményt ad minden megtett kilométeren. A háromliteres V6-os motorjára nem került vattaszerű burkolat, és szerencsére a hangját sem tompították el. Vaskos, nyugtató hatású morgással reagál a megfontolt gázadásokra, komolyabb gyorsításkor pedig egész sportos tónusú zajjal emeli az Explorer orrát.

Már ez kiemeli a tömegből, de a hanghoz társuló dinamika is egyedülálló a prémiummárkákon innen.

Egyszerűen zseniális ahogy a 2,5 tonnás tömeg meglódul. Ennek semmi köze a pengévé élezett, kőkemény sportos német SUV-ok stílusához. Nincs benne az idegesség, inkább egy lassan indított, de annál erőteljesebb Bud Spencer pofonhoz hasonlít az Explorer mutatványa.

Ekkora teljesítmény mellé kötelező komolyabb méretű lakókocsit, kishajót, egyéb vontatni valót venni, mert vontatás nélkül az autó képességeinek java parlagon marad. A 825 Nm nyomaték a négyévszakos abroncsokkal, fagypont közeli időben, sáros aszfalton gyakran felvillantja a menetstabilizátor visszajelző fényét.

Gyakorlatilag negyedgázra úgy úszik el keresztbe az egész bódé, mint a stégről elrúgott csónak. Erre leginkább parkolóban, forduláskor kell figyelni, az Explorert nem lehet lendületesen mozgatni pár méteren. Csak lépésben, szépen, szinte a féket felengedve, a gázpedál érintése nélkül érdemes manőverezni. Azt ajánlanám mindenkinek, hogy e mellé az erő mellé használjanak nyáron és télen eltérő, az időjárásnak megfelelő abroncs garnitúrát.

Ezt érezték a gyáriak is, és adtak pár digitális segédet, többek között van benne adaptív tempomat, 360 fokos kamera, ultrahangos szenzorok elöl-hátul, ütközés előtti és utáni vészfékrendszer, parkolósegéd, táblafelismerő, holttérfigyelő, oldalszélasszisztens.

A tolatási fékasszisztens érzékeli az Explorer útjában feltűnő, 28 cm-nél magasabb és 7,5 cm-nél szélesebb akadályokat, és automatikusan fékez, hogy megelőzze az ütközést, ha az autó lassan, 1,5-12 km/óra sebességgel halad, például amikor kitolat a kocsifeljáróról.

Városban ezzel a mérettel és erővel inkább elefánt a porcelánboltban, és a hibrid-hatótáv sem túl nagy segítség. A gyári 48 kilométeres (WLTP szerint 42) hatótáv esetleg országúton csorogva, nyáron teljesíthető, városban télen inkább szűk húsz kilométert tud megtenni a V6-os beindítása nélkül az Explorer, így még a munkába járás, iskolakör sem tud teljesen elektromos üzemmódban teljesülni.

Igaz legalább kitart a villanyos üzemmód mellett a száz lóerős villanymotorral amíg csak tud. Nem indít azonnal belső égésű motorral holmi padlóig nyomott gázpedálra, ha EV módban vagyunk. Inkább csigaként vánszorog előre csendben, és csak a kickdown kapcsolót is aktiválva indul hadba az összes erőforrás.

A tölthetőséget inkább egy kellemes extrafunkciónak kell felfogni a hibrid hajtáslánc kiegészítéseként. A közterületi töltőket jobb elfelejteni, órákat kábelen tölteni pár kipufogásmentes kilométerért túlzásnak tűnik, a realitás az otthoni töltés, ami konnektorról is alig lassabb, mintha a töltőponton foglaljuk a helyet.

Az Explorer gyomrában dolgozó rendszer legszimpatikusabb vonása, hogy klasszikus full-hibridként működik igazán. Okosan vezetve így töltés nélkül is egész sok kilométert tudunk elektromosan megtenni, amit a 10-11 liter körül alakuló átlagfogyasztás is igazol (10,7 liter/100 kilométer lett a tesztátlag). A csendes kilométereket stratégiai tartalékként használhatjuk, és ott “lőhetjük el” ahol a leginkább indokoltnak érezzük, és a választható üzemmódok ( EV Auto, EV Most, EV Később és EV Töltés üzemmódok) is ezt a felhasználási módot sugallják.

Az elektromos fogyasztás tehát abszolút mellékes, gyakorlatilag felesleges vele foglalkozni, nem is kapunk róla túl sok infót a menürendszerben.

A fogyasztást nagyban befolyásolja még az általános üzemmód, mert igen, ilyen is van. Külön állíthatjuk az autó egészének viselkedését, és az energia menedzselését. Előbbit a legtakarékosabb Eco módba állítva hozható a 11 liter alatti érték, de van még bőven trükk az Explorer tarsolyában: Normál, Sport, Földút, Csúszós út, Vontatás, és Mély hó, Homok programok választhatóak az automatikus váltó fokozatválasztója melletti kisebb forgótárcsával, és mindegyikhez egyedi, látványos grafikát villant a műszerfal.

Országúton, vidéken van igazán elemében az Explorer, a széles, jó minőségű utakon lágyan hullámzik végig. Ekkora testtől nem is várunk mást csak amerikai stílusú tespedést, az idillnek viszont egy csapással véget vetnek a komolyabb úthibák. Ezeken rázkódva, rezegve halad át az autó, mintha csak egy kőkemény, európai szinten is sportos futómű lenne alatta.

Ha országúton elemében van, akkor az autópálya egyenesen az otthona. Megingathatatlanul, fölényes erővel tör előre, és megtorpanás nélkül gyorsít egészen a végsebességig. Ezt nem próbáltuk ki természetesen, de mások igen, és videón is érezhető az átütő teljesítmény. A tízsebességes, a Mustangban is megtalálható váltó lágyan dolgozik, illik az autó karakteréhez, és bár lehetne a kormány mögötti fülekről is vezérelni, erre egy próbán túl egyszer sem volt példa a teszthét során. Egyszerűen tökéletesen végezte a dolgát.