Világos, barátságos és tágas hely maradt a villany Scenic belső tere, de nagyon sok minden megváltozott. Például a gyerekeknek nincs már különálló ülése, amiből az első három generációban három is volt a második üléssorban, most viszont az üléspad osztatlan.

Nincsenek csempészrekeszek a padlóban, sem asztalkák az első ülések háttámláján. Van viszont több zseb a kütyüknek az üléstámlán és a kartámaszból kihajtható telefon- vagy tablettartó is ötletes. Akárcsak a motoros állítású üléssel elmenthető pihenőhelyzet, a relax-pozíció előhívható például töltés közben. USB-C töltőből kettő van hátul és elöl is, elöl adott a vezeték nélküli töltés is. Nem találtam rá utalást, hogy töltőfelületen melegedő telefont hűtené a légkondi hidege, mint az új Passat-Superb-ID.7 modellekben.

12,3” a szép rajzú TFT-műszeregység képátlója, amit egy 12,0 hüvelykes, álló formátumú érintőképernyő egészít ki a navigációhoz és sok más funkcióhoz. Például számítógépes játékokat játszhatunk rajta vagy internetezhetünk a telefonnál nagyobb kijelzőn. Az egyik gyári móka a zeneszám-felismerés, ebben a játékban vagy az előadót kell eltalálni vagy a szám címét 4-4 lehetőség közül. A SongPop jópofa időtöltés lehet hosszabb utakon.

A 70 különféle hangparancs használatával az autó segít nyitni-zárni az üvegtetőt, elárulja, hol a töltőnyílás, szabályozható a hőmérséklet vagy állíthatunk üzemmódot, amire egy szép kivitelű kapcsoló is adott a volánon. Az AndroidAuto és az Apple CarPlay vezetékkel és wifin át is fut.

Jókora botlás a csomagtartó. Magas a küszöbszint, mélyen van az alja és az 545 literes térfogat a mérvadó VDA-adat szerint csak 440 liter, ami az előd Scénic-ben még 506 liter volt.

Ez nagyon kevés egy családi autótól, akinek volt a második generációból Grand Scénicje, az ötülésesben 533-681 liternyi helyet talált, kivett hátsó ülésekkel 1960 literes volt a tér. Az újban legfeljebb 1449 liternyi helyet tölthetsz meg, ami fél köbméterrel kevesebb.

Erre lehet azt mondani, hogy de az a nagyobbik Scénic volt, de a két autó között alig van hosszkülönbség. Az egykori Grand Scénic 4498 milliméteres, a mostani Scenic E-Tech hossza 4470 mm, a különbség nincs három centi.

De elsősorban nem is a literek hiányoznak az autóból, hanem a átrendezhetőség, ami az első három generációban kitüntette a Scénic-modelleket és még a negyedikben is elég jó volt. Sajnos itt kimaradt az állítható hátsó ülés, nagy kár a variálhatóságért, mert egy családi autóban ez fontos szempont.

A gyári szakemberek először azzal indokolták a visszalépést, hogy akkor lenne nagy szükség az ülésállításra, ha a lábtér vagy a csomagtartó kicsi volna, de szerintük itt mindegyik nagy tehát üléstologatás nélkül is jó az autó. Ez a lábtérre igaz is, mert hátul tágas és ejtőzősen kényelmes az új Scenic. a csomagtérre nem.

Aztán érveltek a súlycsökkentéssel meg a hatótávval, mert a mozgatható üléspad valóban nehezebb a fixen rögzítettnél és ha 12-18 centit csúsztathatsz az ülésen, akkor fejtérből is több kellhet. A magasabbra húzott tetőlemezzel romlana a légellenállás, a francia szaksajtóban azt olvastam, hogy 40 mm-es tetőemelés lett volna az ára. Ez valóban túlzás egy részletmegoldásért.

40:20:40 arányban dönthető a háttámla, az üléspad maga fix, nem hajtható fel az ülőlap. A csomagtér világítását nem lehet mágneses elemlámpaként kivenni, az oldalfalában két kampóra akaszthatjuk a szatyrokat és van egy 12 voltos aljzat. A töltőkábeleknek külön szeparéja van a padló alatt, az orrban viszont nincs csomagtér.

Az autó fejlesztési vezetője szerint azt kellett eldönteniük, hogy a klímaegységet az utastérbe tolják-e a frunk kedvéért vagy karcsúbb műszerfalat és szellősebb belső teret választják és az orrban marad a szellőztetőrendszer, orrcsomagtér nélkül. Frunk eleve inkább az alapkonstrukciójukban hátsókerék-hajtású villanyautókban tud lenni, persze van kivétel, például a megújuló Dacia Spring.

Mitől Scénic? Festői, nagyívű tájakra mondhatjuk franciául és angolul, hogy scenic, de az egyterű nevéből mást is kiolvashatunk. 1991-ben a Renault bemutatott egy S.C.E.N.I.C nevű tanulmányautót. A név a Safety Concept Embodied in a New Innovative Car rövidítését rejtette, ami kicsit nyakatekert és olyasmit jelenthet, hogy biztonsági koncepció egy újszerű autóba helyezve. 1996-ban jött ki az első európai kompakt egyterű a Mégane I technikájával, a kalaptartóval többféleképp felosztható csomagtérrel és önálló, kivehető hátsó ülésekkel. Az ős éppúgy elnyerte az Év Autója címet (1997-re), mint 2024-re a kései utód. Az első generációs Mégane Scénic-ből 2,8 millió darab készült. 2003-tól a kacsaseggű Mégane-ra épülő második nemzedék nevében még szerepelt a Mégane Scénic, a hátsó ablakoknál olvasható is volt a Mégane felirat. A jobb években 700 ezer körüli összdarabszámmal Európa legnépszerűbb autóinak egyike volt akkor a Mégane modellcsalád. Jól fogyott az egyterű, annál is inkább, mert az ötcsillagos töréstesztet villantó Scénic II-ből nyújtott verzió is készült, 5 vagy 7 üléssel. 2009-től a Scénic III önálló típus lett, eltűnt a nevéből a Mégane. Az egyterű ismét kétféle hosszban és ülésszámmal készült, köztük kis hengerűrtartalmú benzines turbómotorokkal. Közülük az 1,4 TCe-t sem ajánljuk használt autóként, az 1,2 TCe-vel pedig annyi baj adódott és adódhat, hogy Nissan-os ismerőseink szerint az elátkozott négyhengeres a Renault konstrukciója, a Renault-nál viszont határozottan Nissan-motornak vallják a vélhetően kooperációs terméket. A jól bevált dízelekkel, az 1,6-os szívó benzinessel és a csak CVT-automatával társítható kétezres szívó benzinessel viszont vonzó használt családi autó a 2016-ig gyártott modell, amelyből a láncos 2,0 dCi volt a legerőseb motor 160 lóerővel és 380 Nm-rel. Nyolc éve az egyterűek visszaszorulása már elég egyértelmű volt, emiatt a Renault elvitte a IV-es Scénicet crossoveres, SUV-s irányba. A hatalmas, 20 hüvelykes kerék a fogyasztást csökkentő, csupán 195/55-ös gumival nagy újítás volt a belső égésű motoros autók között, addig a BMW i3-on láthattunk hasonlót. Érezhetően az utastéri térkínálat és a variálhatóság rovására ment a divatosabb koncepció, de a típus túlélte a kategóriatársakat és megszülethetett utódaként az immár elektromos hajtású ötödik generáció. Továbbra is Douai a Scenic szülőhelye, a mai gyárigazgató operátorként, sori munkásként kezdett itt 1982-ben, az R11 műszerfalszerelésében. Elődeivel ellentétben a gyár az új Scenic nevét ugyanúgy ékezet nélkül írja, ahogy az elektromos átállással a Megane E-Tech nevéből is kikerült az accent aigu.

Mivel a Volvo és a Polestar autóin kívül az új Renault-modellekben is ott van a Google ökoszisztéma, a középkonzoli térképen azt látod, amit a telefonodon is. Itthon a Renault szolgáltatója, az Orange nem talált megfelelő partnert az autó élő netkapcsolatához, így a telefonodról kell futnia a mobilnetnek.

Google-alapon nagyon jól működik a hangvezérlés. Mi az open SolarBay és a close SolarBay parancsokkal játszottunk a legtöbbet, ami a panorámatető árnyékolását működteti. A Saint Gobain nevű autóüveg-beszállítóval közösen fejlesztett rendszerben a tető szegmensenként tejüvegszerűen elsötétíthető. A sötét állásban belenézhetsz a verőfényes Napba, annyit sötétít. A kooperáció hangulatos jele a szélvédőt díszítő, háromszögekből álló gall kakas.

Így működik a hangvezérléses napfénytető-árnyékolás. A továbbfejlesztett hangfelismerés már érti a magyaros akcentust