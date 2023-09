Mindenre jó családi autó a Renault-tól – Scenic E-Tech

Alaposan felforgatta az európai piacot, amikor a Renault 27 évvel ezelőtt, 1996-ban bemutatta az első kompakt egyterűt, a Megane Scenic-et. A kisbusszerű, de jól manóverezhető, kompakt méretű autó ideális családi modellnek bizonyult, praktikus és tágas belsejével. Pár év szünet után a Scenic most visszatér, de teljesen új megközelítéssel, tisztán elektromos hajtáslánccal. Szerencsére a családcentrikus, ötletes, könnyen használható berendezéshez ragaszkodtak a Renault-nál.

Formára a klasszikus, magasépítésű egyterűnek nyoma sincs az új Renault Scenic láttán, az sokkal inkább igazodik a jelenleg divatos, szabadidőautós vonalhoz. Persze a magas építést igyekeztek elhagyni a tervezéskor, az amúgy sem tesz jót egy légellenállásra különösen kényes elektromos autónak. Szintél a minél kisebb légellenállás miatt kerültek a karosszéria síkjába süllyedő kilincsek is az autóra, amelyek a praktikusabbak közé tartoznak, hétköznapi használat mellett nem kell több mozdulat a használatához, mint egy hagyományos kilincséhez.

A CMF-EV padlólemezre épülő autón a 19 és 20 colos méretben rendelhető kerekek a sarkokba kerültek, minimálisak a 4,47 méter hosszú, 1,86 m széles, és 1,57 m magas karosszéria túlnyúlásai, tengelytávja 2,78 m, ami 10 centivel hosszabb a Megane E-Tech tengelytávjánál, maga az autó pedig 25 centivel.

Hasonlóan a Zoé és a Megane E-Tech motorjához, az elektromos Scenic-ben sem tartalmaz ritkaföldfémeket a villanymotor, sem az akkumulátor, így az autó környezeti terhelése is kisebb. Utóbbi moduláris kialakítású, így javítani is egyszerűbb, a meghibásodott egység eltávolítható, cserélhető a rendszerben, aminek elvégzésére Európa szerte több szervizközpont is alkalmas. Az NMC – nikkel, kobalt, mangán – akkumulátorokat az LG szállítja, amelyek 6 százalékkal nagyobb energiasűrűségűek, mint a Megane E-Tech akkumulátorai.

Mivel a Scenic sosem B terv volt, hanem a család első számú autójának tervezték, nem tehettek kivételt a legfrissebb változattal sem, így a Scenic a tisztán elektromos hajtáslánc ellenére is alkalmas hosszabb utak megtételére is. A WLTP szabvány szerint akár 620 kilométert is le lehet vele autózni két töltés között. A kisebb akkumulátorral 420 km a hatótáv.

Villanymotorból 170 és 220 lóerős változat rendelhető majd a Scenic-be, a gyengébb 280, az erősebb 300 Nm-es csúcsnyomatékkal. Akkumulátorból is kétféle választható majd, 60 és 87 kWh-s kapacitással. Tölteni háromféle teljesítménnyel lehet az akksikat, 7, 22 és egyenárammal akkumulátormérettől függően 130, vagy 150 kW-os teljesítménnyel.

A számok, adatok után nézzük, milyen élőben a legfrissebb, ötödik generációs Renault Scenic. Elsőre a minőségi kárpitozás feltűnő az autóban, pedig nem sokkal ezelőtt mondták el, hogy a szőnyegek 54 százalékban PET palackból készülnek, a műszerfal 80 százaléknyi reciklált polipropilént tartalmaz és a kormány borításának is több, mint a fele bio.

Nem, állatot nem tartalmaz, még nyomokban sem, a bőrhöz hasonló anyag növényi eredetű. Az üléskárpitok még ennél is több újrahasznosított anyagot tartalmaznak, – többek között régi biztonsági övet – ez felszereltségi szinttől függően akár a 100 százalékot is elérheti.

Szemnek, kéznek is kellemes a belső mindenhol, látványos a nagyméretű, remek felbontású és grafikájú, két darabból álló, de szinte összenőtt digitális műszerfal és a központi kijelző. Jó hír, hogy a Renault-nál megtartották a kapcsolósort a kijelző alatt, így a klímavezérléshez nem kell menük mélyén kotorászni, a gombok ott vannak, ahol lenniük kell. Szintén hasznos, hogy a telefont is van hová tenni, és az apróbb holmiknak is van helyük. Csomagtartója alapállásban 545, lehajtott háttámlákkal 1670 literes, amelynek az aljában egy mély rekesz is található.

Nem spóroltak az USB csatlakozókkal sem, de induktív töltőfelület is található az utastérben. Ülései így álló helyben komfortosak, és a hátsó üléssorba száműzött langaléta kamaszoknak van elég helyük, és a szent telefonnak, tabletnek is parádés helyet alakítottak ki a könyöklőben.

A belső legnagyobb poénja mégis a rafinált üvegtető – ennek a fele készül hulladék üvegből – amely hangvezérléssel is elsötétíthető. Pontosabban a folyadékkristályos tető átláthatóságát lehet szabályozni, a hagyományos tetőénél sokkal egyedibb módon, szegmensenként.

Így egyaránt megoldható az is, hogy csak elöl, vagy csak hátul legyen elsötétítve a tető. Ez nem csak menő, – tömeggyártó még kínálta ezt a megoldást sorozatgyártású autóhoz – hanem 3 centivel vékonyabb a hagyományos üvegtetőnél, így nagyobb fejteret hagy az utasoknak, és mivel nincs benne mechanikus árnyékoló, 6-8 kilogrammal könnyebb is ez a megoldás.

De jutott más poén is az autóba, a 30 km/óra alatti tempónál kötelező gyalogosrémisztő hang sem hagyományos fehérzaj, hanem Jean-Michel Jarre komponálta melódia, és az autó belső hangjai is az ő nevéhez fűződnek. Az ötödik generációs Scenic E-Tech 2024-ben érkezik majd.