Egy autóról gyorsan kiderül, hogy az alapok milyenek. A tesztelt BYD Atto 3-ból a legtöbben azzal szálltunk ki az első kör után, hogy nahát, ez tényleg rendben van. A hajtáslánc kifinomultan működik, lágyak az elindulások, a motor ereje jól adagolható és ha a nyomaték túl sok a viszonylag könnyen kipörgő kerekeknek, a kipörgésgátlás nem olyan darabos, mint a Honda e:NY1 esetében.

Klímakomfortban fájdalmas a távolság a sokkal rosszabb hatásfokú, temérdek hulladékhőt termelő benzinesektől és a valamivel hatékonyabb dízelektől. Amíg az akku töltöttsége kiadja, addig nincs nagy baj, egyszerűen szokatlanul magas értékeket, 24-27 fokokat kell beállítani értékelhető hőfuvallatokhoz.

De 10 százalék alatti töltéssel az autó még 30 fokra emelt hőmérséklettel is következetesen hideget fújt, pedig a BYD Atto 3 tesztelésekor reggel sem volt hidegebb 3-5 Celsius-foknál. Ebben más villanyautók is kijózanítóak, tényleg az a kérdés, hogy akar-e valaki 14 millióért ilyen gondokkal terhelt autót venni évekre.

Semmilyen árnyékolás nem jutott a műszeregységnek, így a ferdén hátulról rátűző nap nettó láthatatlanná teszik bizonyos részeit, például a sebességtartóval beállított értéket, amit az autó az adaptív tempomattal egész harmonikusan tud tartani. Kellemetlen a sebességértékek ugrálása is a kijelzőn, a billegés két szám között.

Ugráló sebességmérő a BYD Atto 3 tesztautóban



Vezetés közben a sávban tartó rendszer nem egyszerűen beavatkozik a kormányon át, hanem ránt egyet a volánon. A rajtaütésszerű impulzus amennyire irritáló, annyira veszélyes is. Mész békésen, egyre jobban tetszik az autó, aztán valamiért ránt egyet a kormányon. Pánikra hajlamos a ráfutásgátló is, veszélytelen helyzetben kezdhet jajveszékelni, de ez legalább nem ijesztő, csak terhes.

Két kormánycibálás között, amiből az autó akár egy szoftverfrissítéssel kigyógyítható, tényleg jól telik az idő. Az ülőlap lehetne kicsit hosszabb, de az ülés így is kényelmes. Az utastér halksága is szerethető benne, autópályán a szélzaj jelen van, de a hajtáslánc nagyon csendes, a gördülési zaj csillapítása is rendben van.

Okos kompromisszum a kényelmes futóműhangolás. Kulturáltan, csekély futóműzajjal futott a tesztautó, szépen tompítva az úthibák gorombaságát, amiben a nem túl peres, 235/50 R18-as gumik is segítettek. A kormányzásnak van kényelmes és sportos állása is, egyikben sem érkezik sok visszajelzés az útról. A volán könnyen jár, nem harmonikus a határozott visszatérítő erő rajta, ez is igényelne némi finomhangolást.

204 lóerővel a motorerő adott a jó gyorsuláshoz és a biztonságosan gyors előzésekhez, az azonnali nekiiramodás robbanékonnyá teszi az autót.

Baj akkor van, amikor a könnyedén megnövelt sebesség jó részét a kanyarokban is tartani szeretnéd. A magas építés és a viszonylag lágy rugózás miatt gyors kanyarokban az autó bizonytalanabbá válik, billegni kezd irányváltáskor és nagyokat dől. A középső kijelzőn az autó dőlésszöge látszik, tehát a -3 nem fagyot jelent.