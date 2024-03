Abból tűnik fel elsőre, mennyire nem 2024-es modell az Ariya, hogy nem csipog a sebességkorlát figyelmeztetője. Ez a funkció minden 2024-es modellévre homologizált új autóban kötelező elem, amit minden induláskor ki kell kapcsolni, ha nem akarsz megőrülni tőle. De az Ariya ilyet nem csinál. ez nálam nem elvesz, inkább hozzáad a pozitív élményekhez, mondhatni, még hagyományos autó módjára működik.

Nem túl magas a padló, így beülni egész könnyű, a komfortfunkció miatt pedig az ülés jóval hátrébb van, mint ahogy én azt hagytam. Lábujjheggyel érem csak el a fékpedált, indítok, és minden rám igazodik. Kellemes itt bent minden a kéznek és a szemnek is, nálam a kétküllős kormány is működik a dizájn terén, összességében jó szétnézni az Ariyában.

Váltógombja már ismerős a Qasqaiból és az X-Trailből, minden más eleme teljesen egyedi és új, más, ez a frissítés pedig kellett már a Nissannál. Ritka furcsa úgy kezelni gombokat, hogy valójában nincs gomb, de a felületet így is nyomni kell, ehhez valahogy kevésbé tudok hozzászokni, de szükség van rá, ha menetmódot akarok váltani, vagy az e-Pedalt kapcsolgatni, de a klímapanel is így működik.

Vezetés közben ezek zavaróan használhatóak, mindig oda kell nézni, ami nem szerencsés. Persze már az Ariyát is rogyásig pakolták vezetéstámogató rendszerekkel, az összes biztonsági funkció alapáras. Vagyis az autó megáll magától, ha veszélyt érez, még tolatáskor is, ügyesen vezet a sávtartó és parkoláskor minden irányban ultrahangos szenzorok figyelnek, de még a tolatókamera is széria.

Ebben az autóban a csúcsfelszereltség miatt a 360 fokos rendszer, az adaptív tempomat és a ProPilot nevű fejlettebb vezetéstámogató rendszer is szerepelt. Jól gyorsít és lassít, ha követünk másik autót, harmonikusak a kormánymozdulatai is, csak a vészfékasszisztens tűnt túl érzékenynek, ahol én még gurultam volna, volt, hogy az autó állóra fékezett. A rutinosokat is megviccelheti.

238 lóerős teljesítményével a tesztelt Nissan Ariya nem forgatja meg maga alatt a világot, pláne, hogy több mint 2 tonna üresen. Ha engem kérdeztek, ennél több nem is kell egy ilyen villanyautóba, minden további lóerő súlyos kilométereket vesz ki az akkumulátorból, és közlekedni ennyivel is tökéletesen lehet. Az Ariya hibátlanul, lendületesen megindul, ha kell, és megállni is határozottan tud. A fékpedálon nem érezni semmi különöset, ami jó pont.

Megadja a lehetőséget arra, hogy egy pedállal vezessük, ez úgy működik, mintha a gázpedál felengedése fékezést jelentene, az autó így képes egész hirtelen állóra lassítani. Sosem szerettem, egyik autóban sem tudtam még hozzászokni, mert nagyon idegen a vezetése így, de biztos lesz, akinek ez bejön. Változtatható menetmódjai között van sportos és hatékony üzem is, Eco módban pedig egész hamar „kiteszi üresbe” a hajtást, és szabadon vitorlázik, ha éppen nem adunk gázt.

Kormányzása szintetikus, üres, igazán nincs rajta visszajelzés, viszont masszív érzete van, a helyzethez képest tökéletesen megfelel. Kanyarodáskor az autó stabil, egyedül a kigyorsításnál tud hamar elpörögni az első kerék, erre téli gumikkal különösen figyelni kell. A gázadások viszont elég stabilak, sokkal puhábban lehet adagolni, mint például egy Leafben, emiatt az Ariya elég kényelmes és kellemes jelenség, ha időt kell eltöltenünk benne. Csöndes, kényelmes, fűtenek az ülései még hátul is, ha kell, így senki nem fog benne fázni.