Történtek nagy változások a Nissan Qashqai belterében, egészen új dizájnt láthatunk, ami sokkal kellemesebb a szemnek, mint a legutóbbi Nissanoké. Friss és légies, modern vonásokat kapunk, miközben jó adag otthonosság is van benne a sötét árnyalatok ellenére is. A legszembetűnőbb, hogy nem teljesen fekete az utastér, a műszerfal, az ajtókárpitok, a középkonzol és a könyöklő is sötétkék műbőr huzatot kapott, ami látványra nagyon jó, és tapintásra sem rossz. Örvendetes, hogy inkább ebből van több, mint műanyag felületből.

Szüksége volt már a Nissannak egy új kormányra is, a vékony küllőkkel és egészen apró középrésszel ez is nagyon modern, szerencsére a gombjai matt felületűek, üdítően igényes megoldás ez a mai autók között. A Tekna felszereltségű tesztautóban rombuszmintás varrású bőrüléseket próbálhattunk, ezek tartása nem rossz, de inkább kényelmesek és nagyobb termetűekre szabottak. A Nappabőr sajnos a sofőr ülésén már láthatóan fényesebb pár ezer kilométer után is, mint az utasén.

Digitális műszeregységet is kaphat a kormány mögé, melynek megjelenítése nagyon éles, pontos, és a menük közti váltás is gördülékeny. Jó kezelhetőségű az új multimédiás fejegység 10 colos érintőkijelzője, a menüben is könnyű megtalálni a részleteket, a 10 hangszórós Bose hifirendszer pedig gyönyörű hangzású, könnyen beállítható, gyorsgombot is kapott a kijelző szélén a hangzásbeállítás.

Üdítően kevés a fényes, zongoralakk felület az utastérben, a középkonzol is szálcsiszolt hatású műanyag betétet kapott, mintsem magas fényűt. Jó minőségérzetűek a kapcsolók, mindent logikus helyen találunk, ettől is hamar otthonos lesz a Qashqai-belső.

90 fokban nyílnak a hátsó ajtók, ami döbbenetesen kényelmes beszállást és pakolást tesz lehetővé. Amúgy sem kicsi a nyílás, de így végtelenül könnyű a bejutás, pláne a már nehezen mozgó nagymama és a jókora gyerekülés berakása is.

USB-csatlakozóból a frissebb C kerül előre a második felszereltségi szinttől, egy hagyományos és egy C pedig a hátsó sornak is juthat a magasabb szinteken. Vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Autó jár a nagyobb, 9 colos multimédiás rendszerhez, valamint vezeték nélküli mobiltelefon-töltő is kérhető. A head-up display sem kicsi, 10,8 colos, éles képű vetítéssel, ugyanakkor sötétben látszik a vetítő kerete és a kijelző nagy része is a szélvédőn, ami nem szerencsés.

Tárolók tekintetében nem a legpraktikusabb az új Qashqai. Az ajtók zsebeiben csak kisebb palackok férnek el és egy-két apróság, de a könyöklő alatti rekesz sem túl nagy, ebben pedig egy kisebbet is elrejtettek, ami viszont okos megoldás. Csomagtere 461 literes ügyesen osztott padlólemezzel, de közel 1600 literesre is bővíthető az ülések lehajtásával.