Elődjéhez képest mindössze egy centiméterrel nőtt az új Sportage tengelytávja, de így is igen szellős, tágas az utastere. A vezető előtt alul lapított, gombokkal gazdagon ellátott kormány található, mögötte pedig 12,3 colos digitális műszerfal, amit szinte egybeépítettek a tőle jobbra lévő központi kijelzővel. Legalábbis közös, ívelt, tükröződésmentes felület mögött laknak mindketten, felbontásuk, képminőségük egyaránt elsőrangú.

Remek a formaterv is, a belső ajtókilincstől a légbeömlők formájáig érezni, hogy mindent kétszer is átgondoltak. Jó, a csillogó zongoralakkot el tudnám benne felejteni, de így, alig ezer kilométer után még ez is hibátlanul fest. De hiába mutat jól egy belső, ha nehézkes a használata. Szerencsére erről szó sincs, a Sportage ergonómiája is klassz, jópofa a kerek, mosógép-programválasztónak kinéző fokozatválasztó, és az egyéb, különböző funkcióknak, gomboknak helyet adó felület, és a változtatható funkciójú klíma-/médiavezérlő csík is. Ugyan ez határeset, mert a legtöbb funkciót érintőfelületen kell eltalálni, kapcsolni, de a hőmérséklet-állításnak van igazi tekerentyűje, ami szabadidejében hangerőszabályzó vagy fileválasztó is lehet.

Ha a középső csíkot jobbra-balra húzod, akkor láthatod, hogy változik át a klímavezérlő panel navigáció-, illetve médiavezérlővé:

Ellentétben a roppant elegáns, de csúnyán öregedő, hamar koszolódó zongoralakkal, a klímavezérlő érintőfelülete nem kényes, nem zavaróak rajta az ujjlenyomatok. Sőt, a központi kijelző is a zsírtűrőbb fajtából való, amin csak kikapcsolt állapotban látszanak a foltok. Ülései kényelmesek, oldaltartásuk is megfelelő, és az egész bútorozás anyagminősége, kivitelezése tisztességes munkának látszik. Akad benne elég kisebb-nagyobb rekesz az úti holminak, telefonnak, poharaknak, palackoknak, és USB-aljzatból is van néhány, különböző típusú, és a vezeték nélküli, 15 wattos teljesítményű telefontöltésre is van benne mód.

Az új Sportage láb- és fejterén is javítottak, igaz, a tesztautó nyitható üvegteteje ebből elcsen valamennyit, de ez csak 190 centis magasságnál jelenthet problémát, és csak a hátsó sorban. De ezt is lehet orvosolni a háttámlák dőlésszögének változtatásával. Sokat, 100 litert gyarapodott a csomagtartó befogadóképessége is, amely már 587 literes alapállásban, és 1776 a csomagtartó felől karral síkba dönthető háttámlák elfektetése után. Érdekes, hogy a hibrid változat csomagtartója a sima benzinesénél alig, mindössze 4 literrel kisebb. A csomagtartó dupla fenekű, a háttámlák egyesével is dönthetők, van hátul világítás, és 12 voltos csatlakozó is a csomagrögzítő fülek mellett.