Modern kommunikációs és vezetőtámogató technológiák, környezettudatos hajtásláncok és formabontó stílus jellemzi a Kia Sportage új, ötödik kiadását. Az autó nemzetközi verziója már hetekkel ezelőtt bemutatkozott, most az európai variánson volt a sor. A két modellváltozat között csupán méretbeli az eltérés: a jelek szerint Európa nem kap a nyújtott tengelytávú variánsból, ami egyébként eddig nem is létezett.

Mátrix-LED fényszórók, akár 19 colos keréktárcsák és határozott nappali fények teszik magabiztossá a Sportage kiállását; a stílust kontrasztos (fekete) tetőlemez erősítheti, ha szeretnénk. A vezetői környezetet dupla 12,3 colos kijelző uralja, az autó okostelefonról távolról is vezérelhető, státusza lekérhető. Az anyagminőség állítólag kiemelkedő.

Az európai Sportage minden paraméterében túlnőtt elődjén. A változások nem feltűnőek, kivéve a csomagtartót, amely papíron jelentősen tágasabbnak ígérkezik. A hátsó üléssor hármas osztásban dönthető.

Kia Sportage Mk5 Kia Sportage Mk4 Hosszúság (mm) 4515 4485 Szélesség (mm) 1865 1855 Magasság (mm) 1645 1645 Tengelytáv (mm) 2680 2670 Csomagtartó (l) 591/1780 491/1480

A hajtáslánc-választék színes, bár minden belső égésű motor 1,6 literes. A dízel 115 vagy 136 lóerőt tud, utóbbi 48 voltos mild hibridként is elérhető, ahogy a választható 150 vagy 180 lóerős, benzines turbómotor is. Van hibrid is, 230 lóerős rendszerteljesítménnyel és 1,49 kWh kapacitású akkuval, míg a plug-in hibrid variáns 265 lóerős, az akkumulátora 13,8 kWh-s.

A Sportage soha nem kínált terepüzemmód-kapcsolót, mostantól ilyen is van, hogy az autóval hóban, sárban, homokon is magabiztosan haladhassunk. Az autó vezetőtámogató képességei magas szintűek: automatikusan lassít kanyar előtt, vagy ha korlátozó táblát érzékel, belefékez a sávváltásba, ha a holttérben autó közelít, és parkolni akár önállóan, távirányítással is tud.