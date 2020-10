2020-ban már nehéz olyan tesztautót találni, amibe különösebb rosszindulat nélkül bele lehet kötni, a kirívóan hitvány autók már mind elvéreztek, és még a Lada is kivonult Magyarországról, amin pedig könnyű volt fogást találni. És akkor jön a Nissan Juke, aminek formájában van fantázia, komfortos, korrekt, tágas a belseje, viszont egyáltalán nem szórakoztató dolog vezetni. Kezdjük a 117 lóerős háromhengeres benzinmotorral, ami indítás után úgy kerreg és rázza az autót, hogy arra gyanakszik benne az ember, hogy valami baja van. De nem, ez direkt ilyen. A 117 lóerő sem sok, de ennyivel azért el lehet közlekedni, viszont sportos menetteljesítményre nem kell számítani, a katalógus szerint 11,1 másodperc kell neki, mire átlépi a lélektani 100 km/órás sebességhatárt.

A következő a duplakuplungos automata, ami úgy egy, másfél másodperces reakcióidővel hajlandó azt csinálni, amit kérnek tőle. Civilizált, 45-ös pulzus melletti nyálcsorgatós autózásnál ez persze nem zavaró, de ha ne adj’ Isten valaki kienged maga elé, vagy csak egyszerűen fürgébben kellene megoldani egy indulást, akkor tuti elátkozza a vezető azt a pillanatot, amikor a konfigurátorban beikszelte az automata váltót. De tud meglepetést okozni parkolásnál is, mire R-be tolva a kart végre elkezdene hátrafelé mozdulni az autó, addig lemegy a nap is.

Aki ezekkel együtt tud élni, vagy még inkább a kézi váltót választja, ami csak jobb lehet a darabosan dolgozó dupla-kuplungos automatánál, annak más baja nem lesz a Juke-kal. Elöl Mac Pherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve még a ránézésre is kényelmetlennek tűnő 19 colos felnikkel, peres gumikkal sem az. Az úttartása váratlanul jó, és nincs probléma a könnyed, közvetlen kormányzással sem. Egy mérettel kisebb kerékkel és az automata nélkül már egész jó is lehetne az összkép.

Modern autóként vezetőtámogató rendszerekkel is telepakolták a Juke-ot, a Technológiai csomag a 360 fokos parkolókamera mellett első és hátsó parkolóradart is tartalmaz, ami a mozgó tárgyak észlelésére is képes, benne van a forgalmi torlódás asszisztens, az intelligens sávtartó asszisztens, a sebességtartó automatika, az éberségfigyelő rendszer, a beavatkozásra is képes holttér-figyelő és a hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer is. A működés már más tészta, a sávelhagyásra figyelmeztető hisztérikus kormányrezgetés, vagy a szükségesnél ijedősebb automatikus fékezés mind olyan dolgok, amiket érdemes azonnal kikapcsolni. Roppant kellemetlen, amikor egy váratlan és teljesen indokolatlan padlóféktől gurul el a hátsó ülésen szundító gyerek feje.

A minden elektromos varázslat, hibrid hajtás nélküli autó, városi és országutas használat mellett 8,4 litert kért 100 kilométerenként, ami a 6,1 literes WLTP szerinti vegyes fogyasztáshoz képest 2,3 liter pluszt jelent. Ami nem kevés.