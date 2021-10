Tágas, nagyon jól variálható és mély nyugalmat áraszt a belső tér. Egy Ateca vagy Qashqai sem pici belül, de a Honda HR-V hátsó lábtere hatalmas. A hátsó fejtér kevés lesz azoknak a langalétáknak, akiknek a lába jól elfér.

Ekkora lábtérrel könnyen nélkülözhető a hosszirányban mozgatható hátsó üléspad, ami nem a lábhely, hanem a csomagtér bővítésére jönne jól. Eddig 393 literes volt a csomagtartó, a padló alatti térrel összesen 470 literes, az újban viszont felszereltségtől függően 304-319 liter van felül. Az alsó üreggel együtt is csak 320-335 liternyi a hely, ami nagyon kevés.

A Subaru XV-ben 380, a VW T-Rocban 445, a J12-es Nissan Qashqaiban 461, az Opel Grandlandben 514 literes. 358 literrel még az amúgy kevéssé praktikus Toyota C-HR-é is nagyobb. A kilátást a mélyen tartott műszerfalon kívül az első tükrök elhelyezése is javítja. Mivel az ajtón lejjebb kaptak helyet, jól ki lehet látni a szélvédőoszlop és a tükörház között és a szinte sík motorházfedél is áttekinthetőbbé teszi az autót. Kár, hogy magas embereknek a látómezőt eléggé leszűkíti a mélyebbre vitt tetővonal.

A műszerfal két szélén vannak az L-alakú légrostélyok. A minél huzatszegényebb szellőzést szolgáló nyílások fokozatmentesen elzárhatók, az esős, ködös őszben nem derült ki, hogy a légkondit használva milyen haszonnal járhatnak rekkenő hőségben.

Továbbra is adott hátul a varázsülés, a Magic Seat. Az osztott ülőlap felhajtható növények, kutyák, biciklik szállításához és a csomagtér bővítésekor, a háttámla ledöntésével szépen lesüllyed a hátsó üléspad. Ez a rendszer csak az első ülések alá helyezett tankkal működik. Akit aggasztana, hogy 40 liter benzinen ül, gondoljon arra, hogy a legtöbb autóban a gyermekei utaznak a hátsó ülés alatti tankon, ez semmivel nem rosszabb.