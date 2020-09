Ha nem hajtaná időnként közvetlenül is kerekeket a benzines motor, a tesztelt Honda Jazz e:HEV rendszere soros hibrid volna. A soros hibridben a belső égésű motor áramot fejleszt a kerekeket hajtó villanymotor számára és az akkumulátor töltésére.

Elvében a CR-V hibridhajtását követi az új Honda Jazzé is, de a könnyebb autóba nem kellett 145 lóerős benzines és 184 lóerős villamos gép. A hajtásrendszer neve i-MMD, a benzinest két villamos gép egészíti ki. Az egyik a hajtó villanymotor, a másik a generátor, mint a Lexus és a Toyota és hibridjeiben.

A hengerenként egy-egy gyújtógyertyás, 1498 köbcentis négyhengeres többnyire a generátort hajtja. A megtermelt árammal legnagyobbrészt a villanymotor hajtja az autót, amely 109 lóerejével erősebb is az 5500-6400-as percenkénti fordulatszámon 98 lóerős, 4500-5000 között 131 Nm nyomatékú benzinesnél.

16 szelepe közül a szívók nyitási idejét elektronikusan szabályozott rendszer változtatja, a kipufogószelepek vezérlése fix. A szelepvezérlés állításával a motor legtöbbször a takarékos Atkinson-körfolyamat szerint üzemel, de néhány üzemállapotban normál ciklusban működik.

Maga a generátor 95 lóerő (70 kW) teljesítményű, tehát padlógáznál a villamos gép a nagyfeszültségű lítiumion-akkuból is kivesz áramot. Ennek kapacitása 0,89 kilowattóra, a hátsó ülések mögött van a csomagtér alatt

Ebben az autóban az a ritkaság, ha a benzines közvetlenül hajtja a kerekeket. A városi sebességtartomány felett adódik ilyen, ha ez a leghatékonyabb, amit a műszerfalon is visszajelez az autó a motor és a kerekek között megjelenő fogaskerékkel.

Szögezzük le, hogy a megtévesztő eCVT név dacára ebben sincs fokozatmentes sebességváltó, ahogy a hibrid Toyotákban sem. A motor csak imitálja a fokozatmentes sebességváltóktól megszokott működést állandó motorfordulatszámmal és az áttételek variálásával.

Itt egy kuplung zárásával köthető össze közvetlenül a benzines motorral a két első kerék, hűen a tengelykapcsoló névhez. Erre akkor van szükség, ha a közvetlen hajtással kisebb a fogyasztás, mint az elkerülőn az áramfejlesztéssel és villanymotoros hajtással.

Tudjatok róla, hogy a friss Toyota-hibridekkel szemben itt továbbra is csak bicikliszállításra szolgálhat a vonóhorog, a Jazz vontatható tömege 0 kg.

Pótkerék sajnos nem is rendelhető, mert nincs neki hely a csomagtér alatt. A tank a hátsó pad variálhatósága érdekében továbbra is az első ülések alatt van. Az autó egyik legérdekesebb megoldása, hogy a két első ülés belső oldalán is van oldallégzsák, ami felfúvódva azt akadályozza meg, hogy a két elöl ülő egymásnak csapódjon oldalütközéskor.