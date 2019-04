Bár a Honda HR-V-t dízelmotorral is gyártják, Magyarországon csak a két benzines kapható. Mindkettő 1,5 literes, csak az egyiknek turbója is van, amitől nem 130, hanem 182 lóerős csúcsteljesítményre képes. A sima 1,5-ös is aránylag új, azon tavaly év vége felé finomítottak, a belső súrlódást csökkentő megoldásoknak hála csökkent a fogyasztása, illetve a CO2-kibocsátása is. Váltóból is kétféle rendelhető, van hatfokozatú manuális, illetve fokozatmentes automatikus, CVT váltó is.