„A szerelemről olyan beszélni, mint az építészetre táncolni” – hangzik el kamaszkorom egyik kedvenc filmjében, a Willard Carrol rendezte és Zsigmond Vilmos fotózta Playing by Heartban (1998, producerének a nevét nem írnám le). Az idézet valójában egy David Bowie-átirat, de ne távolodjunk el tesztünk különleges alanyától, az NX formájáról is meglehetősen – hogy is mondjam – nehézkes beszélni, olyan gyorsan indulatokat kavar, az objektivitást kapásból hajítsuk is ki a negyedikről.

A húszmillós kategóriában kell, hogy legyen kiállása egy autónak. Az NX dizájnja agresszív, a viselkedése azonban rendkívül lágy

Három és fél éve részt vettem az autó nemzetközi premierjén, most a frissített változattal jártam, tapasztalataim szerint olyannyira megosztó volt és maradt a dizájnja, hogy vagy hánynak tőle az emberek, vagy gigantikus mágnesként megragadja őket, és nem tudnak többé szabadulni a hatása alól. A 4640 mm hosszú, 1645 mm magas, és 1845 széles NX fém és műanyag borítóelemein bogarászni kell a facelift hozta változásokat. Mérgesebbek az első lámpák burái alatt – az innentől – adaptív LED-es fényszórók, picit variáltak a ködfényszórókkal, rendelhetők új felnik…, hm, nem igazán piszkálták meg a külsőt.