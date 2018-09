A Q3 méretben a VW Tiguannak felel meg, formailag pedig a többi friss Q-Audinak. Éles, szögletes forma, erőteljes, kifejezetten maszkulin optikai hangsúlyokkal: szélesítések a kerékívek felett, domborítás a motorháztetőn, kiugró járomcsont a fényszórók alatt. A VW-csoport mostanában rájött, hogy az ezüstmetálon túl is van élet, ennek megfelelően a Q3 is izgalmas, erős színekkel mutatkozott be. A leglátványosabb nyilván a képeken látható narancsvörös, de az alábbi videó pasztellkékje is jól áll a kocsinak:

A menetjelző LED és a szintén fénydiódás zárófény nagyon egyedi, de az indexek fényjátéka is segít kiemelni a kocsit a tömegből. Felárért pedig mátrix LED-es fényszóró is megrendelhető a kocsihoz, eddig ez nem volt opció a modellnél.

Az új Audi Q3 csaknem tíz centivel lett hosszabb elődjénél, a tengelytávban 7,7 centi plusz keletkezett a generációváltással. A kocsi 23 centivel hosszabb, mint egy ötajtós VII-es Golf, tengelytávolsága is nagyobb a Golfénál bő négy centivel.