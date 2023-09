Kipróbáltuk a benzinevő villanyterepjárót

Jellegtelen belsőket tervezett korábban a Nissan, annyira, hogy az előző X-Trailben megkönnyeztem, amikor kapott egy új kormányt. Nem kalandoztak a tervezők, sablonos megoldásokkal hozták a kötelezőt, de az a belső bármelyik Nissané vagy más modellé lehetett volna, innen pedig nem nehéz nagyot lépni. Szerencsére az új modellnek sikerült.

Megmaradt a jellegzetes műanyag szag, de legalább már a formáktól nem kerget halálba az unalom és van kedvem hozzányúlni a részleteihez. Kicsit olyan egyébként belül is, mint kívül, viszonylag biztonsági játékos, ami ebben az esetben pozitív.

Alapvetően elnyújtott, szögletes formákra épít a belső design, kimondottan szép húzás, hogy a műszerfal és a középkonzol nagy része is bőrözött, bár ebben a színösszeállításban kevésbé feltűnő. Világos kárpitokhoz a műszerfal is hasonló színbe öltözik. Széles középkonzolján kettéosztott fedelű könyöklő alá lehet pakolni, a váltóbütyök körül pedig példás a rend, nem zongoralakk, hanem barázdált fényes műanyag betét borítja. Találunk is pohártartót, telefontöltőpadot, az egész alatt pedig egy nagy polcot, amire lehet pakolni.

Két 12,3 colos kijelző trónol a pulton, egy középen a fedélzeti rendszereknek, egy meg a kormány mögött műszeregységként. Utóbbi egész szép megjelenítésű, változtatható elrendezésű, viszont a beállításokat is ezen kell végezni, ahhoz pedig kínos rövidítéseket használ a magyar menü. Multimédiája nagy előrelépés a korábbihoz képest, vezeték nélkül tudja az okostelefon-tükrözést és maga a menürendszer is jól kezelhető. Fizikai tekerőn maradt a hangerőszabályzó, alatta pedig egy külön konzolon a klíma kezelése.

Kormánya szép darab, a kis közép és a vékony küllők mindig jól mutatnak, fogása is rendben van. Ahogy anyagában sem lehet belekötni, a bőrözés szép, jó minőségű, ez igaz az ülések kárpitozására is. Jókora az ajtók zsebe, elnyeli a literes palackokat is, és összességében igaz az utastérre, hogy nagyon tágas.

Mindkét sorban tökéletesen elférek, ami egy 2,7 méteres tengelytávú autóban nem igazán meglepetés, akkor lenne érdekes, ha a harmadik sorban is megpróbálhattam volna, de a tesztautó csak ötszemélyes változat volt. Nagy felületű üvegteteje is javít a térérzeten, és erről még a teljes behúzható rolót sem spórolták le, mint sok új modellben.

Nagy figyelmet ad mostanában a használhatóságra a Nissan, már a Qashqai hátsó ajtajai is 90 fokban nyíltak, és az X-Trail is tud 85-öt, szóval még a gyereküléssel sem kell sokat sakkozni. Csomagtere 575 literes, 10-zel több az elődjénél, ha hétüléses lenne, 177 liter maradna csak a harmadik sor mögött.