Miután formailag részletekbe menően elővezette újdonságát, a Hyundai most a Santa Fe technológiai és kényelmi szolgáltatásairól is lerántotta a leplet.

Rengeteg férőhelyet kínál a legnagyobb Hyundai 1 /30 Fotó megosztása: 2 /30 Fotó megosztása: 3 /30 Fotó megosztása: 5 /30 Fotó megosztása: 6 /30 Fotó megosztása: 7 /30 Fotó megosztása: 9 /30 Fotó megosztása: 10 /30 Fotó megosztása: 11 /30 Fotó megosztása: 13 /30 Fotó megosztása: 14 /30 Fotó megosztása: 15 /30 Fotó megosztása: 17 /30 Fotó megosztása: 18 /30 Fotó megosztása: 19 /30 Fotó megosztása: 21 /30 Fotó megosztása: 22 /30 Fotó megosztása: 23 /30 Fotó megosztása: 25 /30 Fotó megosztása: 26 /30 Fotó megosztása: 27 /30 Fotó megosztása: 29 /30 Fotó megosztása: 30 /30 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Azt már az előzetesből is tudtuk, hogy a Santa Fe a kategória legszélesebb csomagtérnyílásával rendelkezik; az 1275 mm-es nyílás 145 mm-rel szélesebb, mint az elődmodellé. A csomagteret pihenőszigetként képzeli el a Hyundai, és valóban, a csomagtartó már alaphelyzetben is 725 literes, így bőven jut hely a terpeszkedésre, ha ledöntjük a harmadik üléssort, és még inkább, ha a második sori ülésektől is megszabadulunk.

Itt két különálló ülést vagy egy háromszemélyes padot találunk. Előbbiek háttámlája motorosan szabályozható, az ülések döntése és billentése is motorikusan történik, sőt, világújdonságként az ülőlapjuk dőlésszöge is állítható, így hosszú utazások alkalmával komfortosabban elhelyezkedhetünk. Nem annyira komfortosan persze, mint elöl, ahol lábtámaszos pihenőfotelek is kérhetők, mint az Ioniq 5 és 6 modellekben (a koreai piacon pedig felfújható légpárnákkal megtömött ülések idomulnak az első utasokhoz, és támasztják meg őket).

A tervezők a kényelemre összpontosítottak, így mind a két hátsó sorban növelték a helykínálatot. A második soron a lábtér 35 mm-rel nőtt, és immár 1075 mm; a harmadikon 746 helyett 761 mm a lábtér. A hibrid modelleken valamivel kisebb a második soron utazók férőhelye; de az 1055 mm (+20 mm az elődhöz képest) így is nagyobb, mint korábban.

A fejtér leghátul 889 helyett 958 mm, annak ellenére, hogy az ülőlap magassága a korábbi 252 helyett 282 mm-re nőtt. Ez eleve komfortosabbá teszi az ülést, ráadásul a harmadik sori háttámla 10 fokkal megdönthető.

Az első könyöklő alatti tárolórekesz elölről és hátulról egyaránt elérhető. Előtte kettő mobiltelefont tölthetünk vezeték nélkül, egy harmadikat pedig egy 27 W-os USB-C aljzatról.

Extra szolgáltatás a kesztyűtartó felső rekeszébe beépített UV-C sterilizáló, amellyel telefonjainkat, kulcsainkat, pénztárcánkat szabadíthatjuk meg a mikrobától.

Digitális a belső visszapillantó tükör, a kulcsot okostelefonnal helyettesíthetjük, a fedélzeti rendszerek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissülnek. A hátsó ülésen utazó gyermekekre radar figyel, és figyelmezteti a vezetőt, ha úgy zárná be az autót, hogy még ülnek hátul.

Az európai piacon 1,6 literes turbómotoron alapuló full hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokkal érkezik a Santa Fe; a rendszerteljesítmény egyelőre nem ismert. A másutt elérhető 2,5 literes szívó-, illetve turbómotor nem lesz nálunk elérhető, ahogy dízel vagy tisztán elektromos variáns sem készül a nagy (4,83 méteres) autóból. A Santa Fe Koreában már idén, Európában 2024 első félévében lesz kapható.

Érdekességként a premierrel egy időben bemutatták a Santa Fe XRT koncepciót (alább), amely bütykös terepgumikkal és praktikusnak tűnő külső tartozékokkal segíti a túrázást. A C oszlopra rögzíthető tárolóelem erős Defender-nyúlás, viszont ennek helyén, a szériamodellen kinyitható kapaszkodót találunk, ami praktikus segítség, ha a 177 cm magasságban húzódó tetőcsomagtartóra szeretnénk felpakolni valamit.