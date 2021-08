Európában jelenleg nincs a Sorentónál nagyobb modellje a Kiának, így nem annyira meglepő, hogy a nagyra nyíló és tekintélyes méretű ajtó mögött hatalmas a belső tér is. A következő, ami feltűnik, hogy egész sor olyan megoldás van az utastérben, amilyeneket csak ritkán láthatunk máshol. Jó, a váltó mosógép programválasztó tárcsája nem annyira ritka, de függőlegesen két részre osztott szellőzőrostélyok, az ülésfűtés/szellőztetés kapcsolója, a hátulról, vagy akár a vezetőülésből is gombokkal tologatható, döntögethető jobb első ülés, a hátsó sor magasra az ajtóba telepített pohártartója, vagy a temérdek USB-aljzat azért nem mindennapiak.

A kárpitozás, kivitelezés lelkiismeretes munka, és nemcsak szép, harmonikus a belső, hanem az ergonómia is példás, minden elérhető, és még az elsőre furcsa kialakítású kapcsolókról is hamar kiderül, hogy ösztönösen, könnyen használhatók egytől egyig. Semmi simogatós felület, vagy kényszerből bepakolt, modernnek látszó, de nehézkesen kezelhető dolog nincs az autóban. Az ujjlenyomatgyűjtő fényes, fekete zongoralakk borítást viszont el kéne felejteni minden Bentley-nél kevésbé arisztokrata származású autónál, és utóbbinál is csak azért maradhat, mert ott a személyzet minden nap makulátlanra suvickolja. Úgy viszont tényleg jól néz ki, egészen az első porszemig.

Kicsit magas a Sorento üléspozíciója, de ne lepődjünk meg, az SUV-kban épp ez a menő, többek között ezért is veszik őket. Hellyel, térrel nagyon jól áll az autó, és nem csak elöl, hanem hátul, a második sorban is lötyög a 190 centiméternél hosszabbra nyúlt ember. Ha valamiért a csomagtartó mérete lenne fontosabb, akkor a második sor ülései sínen tologathatóak, meglepően hosszú úton előre-hátra. Csomagtartója ötüléses berendezés mellett 705-910 literes – a dízelé valamivel nagyobb, mint a hibrideké -, hét üléssel pedig 187 literes lenne. A háttámlák ledöntése után – ezt itt épp villanymotorok végzik – 2100 liternyi térbe, sík felületre lehet hanyagul behajigálni a bőröndöket, mosógépet, vízilovat. Sőt, a padlószint alatt is akadnak rekeszek, amikbe rengeteg kisebb cucc is elfér, és itt lakik az emelő, a kötelező tartozékok mellett. De nem csak ide lehet mindenféle úti holmit elpakolni, hanem az ajtózsebekbe, felnyitható könyöklőkbe, és egyéb kisebb-nagyobb üregekbe. Van tisztességes helye a telefonnak, akad annyi USB-töltőpont, hogy jut belőle bőven mindenkinek.

Műszerfala teljesen digitális, és két, hagyományosnak tűnő, kerek műszert látni alapból, amik mellett mindenféle további információk is megjeleníthetők. A grafika könnyen emészthető, és mindent megmutat, ami érdekes lehet, miközben nem zavar össze felesleges animációkkal, díszizékkel, bár az irányjelzéskor a külső tükörben lévő kamera képe jelenik meg az adott oldalhoz közelebbi műszer helyén, ami látványos, de kevéssé hasznos funkció.

A külső tükörből úgyis minden jól látszik, és esőben autózva amúgy is csak a tükör alján csordogáló patakot nézhetjük indexelésekkor. Fedélzeti rendszere 10,25 hüvelykes kijelzőt kapott, pillanatok alatt csatlakoztatható hozzá a telefon és fut rajta az AndroidAuto, illetve annak almás megfelelője is. Menürendszere logikus, pár furcsa megoldással azért találkozni benne, de a működésére nem nagyon lehet panasz és a sebessége is meggyőző.