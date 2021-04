Könnyedén mozdul meg az alaphangon 2,1 tonnás karosszéria akkor is, amikor csak az elektromos motor hajtja. 91 lóerős és 304 Nm nyomatékú a villanymotor és bőven elég arra, hogy felvegyük akár a 70-es utazótempót is anélkül, hogy feltartanánk közben bárkit. A gyáriak szerint 57-70 kilométert el tud menni elektromosan, utóbbi városi üzemben jöhet létre. A 13,8 kWh-s akkumulátort teletöltve 40 kilométert írt ki maximum és az első körben ennél többet nem is ment el. Másodjára feltöltve sem írt ki többet, de több városi araszolással kijött belőle 50 kilométer, szóval lehet ezt följebb tornászni gondolom klíma nélkül, még alacsonyabb tempójú szakaszokkal és könnyebb jobb lábbal, de teljesen általánosan közlekedve szerintem ez sem rossz érték.

Habkönnyűen vált elektromos hajtásról benzinesre és vissza. Avatottabb sofőrök észre fogják venni, mi történik, de úgy el van simítva minden mozzanata, hogy sokszor teljesen meg is feledkezünk róla, mit csinál. A rendszer egyébként ügyes, elég sokat töltöget vissza, így szinte mindig van tartalék elektromosan elindulni, így tudott 7,5 literes fogyasztást produkálni, ami egy ekkora bálnától egyáltalán nem rossz érték. És egy jó hibrid fogyasztása függ a szokástól is, ha valakinek több ideje van vele, biztosan képes kevesebbre is.

Kormányzásában nincs semmi meglepő, könnyed és határozott, de inkább kényelmes, érezni nem sokat lehet rajta és ennek itt nincs is szerepe. Futóműve viszont kimondottan korrekt. Jól tart tempós kanyarban és jól viseli az úthibákat is. A hajtást ereje és vehemenciája pontosan arra elég, amire a számok is utalnak. Eljuttatja a családot biztonságban és kényelemben oda, ahová kell, de többet, sem kevesebbet nem ad. Ezt viszont teljes magabiztossággal nyújtani tudja. Nincs túlzás, szimplán jól megy a Sorento PHEV, autópálya-tempóról is tud előzni, de ennél többet nem is várunk el tőle.

Komoly vezetéstámogató rendszerekkel vértezték fel, lényegében a legjobbakkal, amit a Hyundai és a Kia tud ma. Határozottan tart a sávban, tartja a távolságot az előttünk haladótól és szól, ha kitolatnánk valami elé. Ami azt illeti, berezegteti a kormányt és a műszerfalat is, szóval észre fogjuk venni, hogy veszélyt jelez a rendszer. Mindenképp érdekes megoldás, hogy a 360 fokos parkolókamera rendszer két oldalsó kameráját képes a holttérfigyelő kiegészítéseként használni. Amint indexelünk valamelyik irányba, kiteszi a képét a műszeregységbe, így aztán szinte biztos, hogy látni fogjuk, ha valami a holttérben haladna mellettünk. Komoly a biztonságérzet menet közben mindenki számára, ami megint csak egy elég jó pont a Sorento számára.