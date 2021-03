Kintről is elég erős a Santa Fe megjelenése, de az ajtót kinyitva, újabb meglepetés vár: vannak színek, izgalmas formák, fény, pompa és a kidolgozás is teljesen korrekt. Kezdjük az ülésekkel, amik elöl-hátul kényelmesek, nagyok, az első sorban az állítható hosszúságú ülőlap bennük a szokatlan extra, a hátsóban pedig az állítható támladőlésszög, illetve, hogy sínen előre-hátra tologathatóak. Jópofa apróság, hogy az utasülést a háttámla bal oldalára épített gombokkal is lehet mozgatni, így a sofőr, vagy épp a hátul ülők is állíthatnak a szék pozícióján, ha kedvük szottyan rá.

Ebben a kategóriában már valószínűleg kötelező a teljes egészében digitális, változtatható grafikájú műszerfal, így nem meglepő, hogy itt is ilyen néz velünk szembe. Aztán a középkonzolon egy másik nagy képernyő, de ami igazán érdekes, az kicsit lejjebb található. Szembemenve a “toljunk rá minden funkciót egy bitang nagy tablet-re” elvvel, a Santa Fében gombok vannak, és ennyi extra funkció mellett, a könyöklőtől a központi kijelzőig elnyúló középkonzolt rendesen tele kellett velük szórni.

Ide került az automata váltó gombnyomkodós fokozatválasztó kapcsolósora is, ami nem egy megszokott megoldás, hozzá kell edződni a használatához, de mindenesetre ezerszer helykímélőbb, mint egy hagyományos méretű és alakú kar. Igaz, nagy szükség nincs a térre, mert szinte el lehet tévedni a Santa Fe utasterében, akkora, de így mégis elegánsabb a látvány. A váltó mellett a klímát, kormány- és ülésfűtést, ülésszellőztetést, kamerát, vezetési módot és a terepprogramokat, lejtmenetvezérlőt is innen lehet kacsolni, de érdekes módon az elektromos rögzítőfék gombja nem itt, hanem a kormány bal oldalán található. De lehetne akár a Holdon is, mert automata, ha kell, magától aktiválódik, old, az égvilágon semmi teendő nincs vele.

A vezetés közben nélkülözhetetlennek vélt dolgoknak számtalan formájú és méretű rekesz kínál menedéket, az ajtózsebtől a középkonzol alatti, 12 voltos és USB-aljzattal egyaránt ellátott téren át a pohártartókig, vagy a könyöklő alatti üregig. Ha nem lenne elég az autóban fellelhető négy USB-töltőpont és a két 12 voltos szivargyújtó, akkor még a 230 voltos konnektorra is lehet számítani, ha energiára van szükség, a telefont pedig vezeték nélküli töltésre alkalmas zsebben is lehet etetni. Csomagtartója hatalmas síksággá alakítható, a katalógus szerint 634 és 831 liter között variálható, vannak padló alatti rekeszek, és a csomagtartót takaró rolónak is jutott benne hely.