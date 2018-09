Az abszolút pozitív benyomás egy halom modern extrának és technikai megoldásnak köszönhető, amelyekkel egyáltalán nem spórolt a VW. Az Audi Q7-es adta alapokra épülő Touaregnek (a Porsche Cayenne, a Bentley Bentayga és a Lamborghini Urus is erre épül) a növekedés ellenére sikerült 106 kilót is leadnia (az autó fémrészeinek 48 százaléka alumínium, a másik 52 nagyszilárdságú acél), így a 286 lóerős TDI Touareg tömege papíron 2 tonna alatt marad. Az Auto Motor und Sport, német társlapunk saját mérése szerint viszont egy hasonlóan jól felszerelt modell 2281 kilogrammot nyomott. Ebben olyan high-tech kütyük foglaltatnak benne, amit Batman is megirigyelhetne.

A Head-up Display mostanra megszokottá vált, ellenben a szintén hadiiparból átvett éjjellátó berendezés kevésbé. A Nightvison névre hallgató megoldás 300 méterről is érzékeli az élőlényeket, és ki is rajzolja a kormány mögötti kijelzőre, amit jobb nem bámulni sokat, mert elvonja a figyelmet. Ellenben a rendszert városban használva, az autó simán rávillog éjjel az úttesthez túl közel (olykor szabályosan) álló gyalogosokra. Az IQ.Light, LED-Mátrix fényszóró is megérdemel néhány jó szót, amelyben oldalanként 128 LED világít. A fénykéve kiterjedését és erejét a szemből jövők, a kormányszög, a sebesség, a videokamera jeleinek és a térképadatbázistól teszi függővé, még a nagy útjelzőtáblákra is figyel, hogy az onnan visszaverődő fény ne vakítsa el a vezetőt. Őrület! Az eredmény odabentről egyébként annyi, hogy nagyon jól és nagyon messzire látunk a vezetőülésből.

A kihajtható vonóhoroghoz jár a Trailer Assist funkció is, amivel gyerekjáték lesz az utánfutóval való vontatás, ennél kicsit gyakrabban vehetjük hasznát a parkolóasszisztensnek, bár a tolatókamera képe alapján gyerekjáték a manőverezés ezzel a monstrummal is.

Két további extrát emelnék ki: a legkényelmesebbet és a legtolakodóbbat. Előbbi a légrugózás opció (762 e Ft), amihez automatikusan jár az összkerék-kormányzás is. Előbbi úgy vasalja ki az úthibákat, hogy azt luxusautók is megirigyelhetnék, elképesztő, hogy Budapest utcáin is nehéz olyan gödröt és dudort találni, ami kifogna rajta. Utóbbinak hála pedig a belvárosban sem vagyunk meglőve a Touareget használva, a 37 km/óráig az elsőkkel ellentétes irányban forduló hátsó kerekek miatt a szűk utcákban is magabiztosan suhanhatunk. Tesztautónk nem kapta meg a 48 voltról működő kanyarstabilizátorokat további 1,2 millióért, de a horvát szerpentineken autózva nem is éreztük ennek hiányát.

Végül a legtolakodóbb extra: a sávtartó az, amit minden egyes indításnál ki kell kapcsolnunk, különben idegesítően rángatja a kormányt a felfestések között – mindegy, hogy városban, vagy országúton vagyunk, sőt, még az autópályán sem tökéletes.

A Touareg egyelőre egyetlen 286 lóerős, V6 dízellel kapható, nyolcfokozatú automatával és összkerékhajtással párosítva, amelyről együtt csak a legjobbakat mondhatjuk – még ha a 600 Nm-es nyomaték csak 2250/perc fordulaton is érhető el teljes egészében. Ennek talán köze van, ahhoz, hogy kicsit sokat kapcsol az amúgy leheletfinoman és kellően gyorsan működő hagyományos automata váltó, de a végeredményen így nincs sok kritizálni való.