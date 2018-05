Elődjénél 7,7 centivel hosszabb, 4,4-gyel szélesebb és 0,7-tel alacsonyabb az új, tehát 4878x1984x1702 mm a három fő mérete. A tengelytáv 2894 mm. Az autó fémrészeinek 48 százaléka alumínium, a másik 52 nagyszilárdságú acél, ezzel 106 kilót sikerült leadni és 5 kilóval két tonna alatt marad a 286 lóerős TDI Touareg tömege. Az első lengőkarok mindig kovácsolt alumíniumból készülnek, a hátsók alapesetben acélból, de légrugózást véve itt is kovácsolt alumíniumból.

MLB: a Q7 a vezérürü

A Touareg hagyományosan közös technikát használ a Porsche Cayenne-nel, ebből sejthető az arzenál, amiből dolgoztak a fejlesztők. Most a Q7 az elsődleges donor, mert az Audi határozta meg az MLB-t, a moduláris hosszmotoros építőkészletet, amihez a Cayenne és a méregdrága Bentley Bentayga is igazodik. A Touareghez a tervezők bármit levehettek a polcról, ami a testvérmodellekben van, így az opcionális négykerék-kormányzást is.

37 kilométer/óránál vált a rendszer, addig legfeljebb 5 fokkal az elsőkkel ellentétesen fordulnak el a hátsó kerekek, javítva a fordulékonyságot. Nagyobb sebességnél kisebb szögben és az elsőkkel párhuzamos irányba fordítja őket az aktuátor, hogy előzéskor sávot váltva vagy hirtelen kikerüléskor stabilabb legyen az autó. A rendszerről találtok fotót a képgalériában.

48 voltos dőlés-kiegyenlítés

Akárcsak az Audi SQ7 esetében, a kettéosztott kanyarstabilizátorok feleit elöl és hátul is összeköti egy karvastagságú villanymotor. A keresztstabilizátorok elfordításával, azaz egymásnak feszítésével csökkenthető a karosszéria billenése. Mivel egy ekkora test oldaldőlésének mérsékléséhez bődületes nyomatékkal kell csavarni az első és a hátsó kanyarstabilizátor-részeket, a villanymotorok 48 voltosak. Az elektromos energiát szuperkondenzátorok (villámgyorsan újratölthető és lemeríthető töltéstárolók) biztosítják.

Hajtáslánc

Kezdetben Európában a háromliteres TDI V6 lesz elérhető kétféle teljesítményszinttel. Az egyik 231 lóerős, 500 Nm nyomatékkal, a kipróbált autó 286 lóerős, nyomatéka 600 Nm. Őszre lehet rajtkész a 421 lóerős, 900 Nm-es V8 TDI. A tankolni szeretőknek szól a 3.0 TSI, 340 lóerővel és 450 Nm forgatónyomatékkal. A Kínában fontos szerepet játszó, 367 lóerős rendszerteljesítményű, konnektorról tölthető akkus hibrid átvétele bizonytalan, de eljuthat Európába.

Kézi váltó nincs, duplakuplungos automatika sem. Szerencsére minden Touareg megkapja a nyolcfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automatát. A 4Motion név itt rendes quattro-hajtást fed három, középen nyomatékérzékelő differenciálművel. A középső kiegyenlítőmű maximum a nyomaték 70 százalékát irányíthatja az első és 80 százalékát a hátsó kerekekre.

Éjjellátó és csodalámpa

Az emissziós csalássorozatért Európában meg sem büntetett Volkswagen most veti be először az infravörös éjjellátó berendezést. A Nightvison képes 300 m távolságról kiemelni az élőlényeket a vezető előtti digitális felületre és arra is jó, hogy álló helyzetben ámuljunk a hadiiparból átvett csodán, hőképeket nézve az elhaladó autókról, biciklistákról.

Sokkal többet tehet biztonságunkért az überhightech mátrix LED-fényszóró, amely mind fotonágyúként, brutális fényerejével, mind az előttünk haladók vagy a szemből érkezők kitakarásának pontosságával a mai autóipar legjobbjai között van. Beszállítóként a Hella megérdemli, hogy megemlítsük a nevét.

Oldalanként 128 LED világít az első fényszórókban. A tompított fényt 48, a távfényt 27 fénykibocsátó dióda adja, hét az az autó előtti terület megvilágításáé, három a kanyarfényé lekanyarodáskor, a többi a menetfényé, a helyzetjelzőé és az irányjelzőé.

A rendszer visszaveszi felül a nagy jelzőtáblákra jutó fénykévét, hogy ne vakítsa a vezetőt, előzéskor jobban megvilágítja az autó melletti területet, esős úton mérsékli a tükröződésből fakadó önvakítást, városban széles fénykévét ad és persze széthasítja az éj fekete palástját a távfénnyel városon kívül. A vezérlés többek között a kormányszög, a sebesség, a videokamera jeleinek és a térképadatbázis használatával kalkulálja ki, hová mennyi fényt vessen.

Elég bekapcsolni a távfényt és az autó mindig tompítja a reflektort, ha más jármű vagy település ezt szükségessé teszi. A falvak, városok felismerését segíti a frontkamera, amely a világosabb környezetből tudja, hogy lakott területre értünk.

Nincs már terepváltó és hátsó diffizár

Új irány a terepjáró-potenciál butulása. Az elődhöz a Terrain Tech-csomagban volt rendes terepáttétel és hátsó differenciálzár a középső mellé, ami az újhoz már nem rendelhető. Az átlagembert a harmadik generáció tudása is megijesztené terepen, de autóbuziként hiányzik, hogy már ez a német konszern sem tolja túl a technikát, vége a vastagon overengineered Touaregeknek, amilyen az első kettő volt.

A felező és a hátsó zár kihagyását a súlycsökkentés és a 10 százalék alatti rendelési ráta egyformán indokolta. A 204 470 forintos offroad-csomagra azért érdemes áldozni, mert ebben van a 75-ről 90 literre bővített tank és a 24 literes AdBlue-adaléktartály. Alapáron csak 12 liter karbamidoldatot visz magával az autó, ami körülbelül 6000-8000 kilométerre elegendő.

Alsó védelem mindenképp jár, de a mostani terepcsomagot megrendelve erősebb a haspáncél, védelmet kap a hűtő, masszívabb az alsó műanyag porvédőburkolat, védett a tank és plusz két vontatási pont is jár az autóhoz, egymás rántóköteles mentéséhez. A szett része az offroad-menetprogram külön programozással homokban kalandozó arab vevőknek illetve egyéni beállítási lehetőségekkel. Légrugózás esetén a kanyarstabilizátorok kvázi kikötésével a kerekek jelentős artikulációra képesek, viszonylag sokáig követik a talaj egyenetlenségeit, hogy ne szökjön el a hajtóerő a levegőbe emelkedő keréken.

Légrugó: 11 centis játéktér

Légrugózást rendelve felfelé 70, lefelé 40 milliméter a játéktér. Terepen 2,5 vagy 7 centi emelhető a karosszérián, így mély árkok vagy masszív kőtömbök nehezebben ejtenek kárt az autóban és 25-ről 31 fokra javul a terepszög elöl és hátul. A gázlómélység az acélrugós modellek 49 centimétere helyett 57 centi, ami tisztes eredmény egy eredendően aszfaltutakra tervezett SUV-tól.

Autópályán, 120 felett a kiindulási helyzethez képest automatikusan 1,5-2,5 centit süllyed a hasmagasság. Álló helyzetben, rakodáshoz összesen négy centivel mélyebbre engedhető az autó hasa a belső téri forgókapcsolóval vagy a csomagtérben elhelyezett gombbal, ahonnan a vonóhorog is motorosan kifordítható. Fékezett utánfutóval a maximális vontatható tömeg maradt 3,5 tonna, amihez rettentő acélokat konstruáltak az autó farába, akárcsak a Cayenne esetében. A vontatás fontos küldetés, a németországi tulajok 60 százaléka húz utánfutót, tolatáskor a manőverezésben a Passatból ismert Trailer Assist segít sokat azoknak, akiknek nincs a vérében a szerelvény irányítása. További adatok és részletek ebben a cikkben.