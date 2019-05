Az utastérben az olcsó megoldásoknak szerencsére nyoma sincs. Ránézésére és érzésre egyaránt kellemes az igényes varrást kapott, Alcantara-bőr kombinációjú ülés, amely motorosan állítható, és három különböző üléspozíció is eltárolható a memóriájában. A bőrkormány jó fogású, kellően vaskos, az alja divatosan lecsapva. A digitális műszerfalon öt különböző nézet választható, az egyik legjobban használható darab jelenleg a piacon, és felbontása, grafikája is abszolút elfogadható. Pont ilyen jól használható a középkonzol tetején található érintőkijelző, és alatta az igényes, fényes fekete műanyaggal borított klímavezérlő panel is, valamint az alatta található matt gombsor, lényeges és sokat használt funkciók vezérléséhez.

Nem lehet ok panaszra a hátsó sorban sem, sőt a motorosan nyíló/záródó csomagtérajtó mögött is van hely bőven: minimum 520 liternyit pakolhatunk, az üléseket előrébb tolva ez 725 literig tornázható fel az ötszemélyes kivitelben – opcióként rendelhető két plusz ülés is a csomagtérbe. Feldobja a hangulatot az óriási panorámatető, amit motorosan tudunk árnyékolni, valamint az első része nyitható is.