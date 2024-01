Kihirdették a 2024-es elektromos autó támogatás részleteit. A 2016-ban sikeresen elindított állami támogatást idén megreformálták, most a magánvásárlók helyett pedig a vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak kedvez az állam némi vissza nem térítendő pénzzel. Mivel egyéni vállalkozó lehet bárki (futár, fodrász, színész, ügyvéd…), egy darab autóra is lehet igényelni a támogatást, ami akár lehet családi autó is, így a teherautók mellett nagy százalékban fontosak a személyautók is.

Február 1.-jével indul a pályázatok beadása villanyautó támogatásra, és akár már egyetlen autóra is igényelhető. A teljes keretösszeg 30 milliárd forint, amiből 10,8-at lehet felhasználni Budapesten, a fennmaradó részt pedig vidéken. Összesen 9375 projekt támogatására lesz elég ez az összeg, amit 2026-ig lehet felhasználni.

A kormány most nem számít olyan dömpingre, mint 2016-ban, ilyen kondíciók mellett vélhetően nem csak egy hónapig lesz szabad pályázható összeg, hosszabb, elnyújtott időszakban számítanak az igénylések beérkezésére

Akkumulátorkapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatás összege (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft) legfeljebb 41 kWh 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft 41 és 59 kWh között 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft 59 kWh fölött 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft Akkumulátorkapacitás (kWh) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális támogatás összege (Ft) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft) legfeljebb 50 kWh 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft 50 és 74 kWh között 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft 74 kWh fölött 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Kategóriákra osztva lehet pályázni a támogatás összegére. Függ az autó akkumulátor kapacitásától, valamint attól, hogy személyautóra vagy teherautóra igényelnénk. Minimum 2,8, legfeljebb 64 millió forint összegre nyújthat de pályázatot a vállalkozó maximum 16 autóra, ez viszont attól is függ, mennyi munkavállalóval dolgozik a cég.

a 10 fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy,

a 10-49 fő közöttiek legfeljebb öt,

az 50-249 fő közöttiek legfeljebb tíz,

míg a 250 főnél nagyobb legfeljebb tizenhat autó támogatására pályázhatnak.

Milyen autókra vonatkozik a támogatás?

Meghatározott maximum ár is szerepel a pályázatban, így nem fordulhat elő az, hogy hirtelen ellepik az utakat a több tízmilliós luxus elektromos autók. Személyautók maximum nettó listaára 20 millió forint (Áfával: 25.4 millió Ft) , teherautóknál 25 millió forint (Áfával 31,75 millió forint). Egy autóra vetítve ez sem kevés, több modell esetében a magasabb felszereltség is bőven belefér.

Ezen túl pedig számos márkánál lehet találkozni még több kedvezménnyel, amik az állami támogatással is összevonhatóak, valamint külön a támogatás hatására is készülnek egyedi ajánlatokkal és konfigurációkkal. Megkérdeztük a legtöbb hazai márkaképviseletet, milyen ajánlatokkal várják a villanyautó vásárlókat, és mik a legolcsóbban, vagy ilyen módon legjobb áron elérhető modelljeik.

A legolcsóbb villanyautók márkánként:

Márka Modell Listaár (Ft)

Állami támogatással (Ft)

Egyéb kedvezmény az állami támogatáson felül

Audi Q4 e-tron 45 82 kWh 22.833.330 18.833.330 várható kedvezmény BYD Doplhin Active 44,9 kWh 10.978.900 7.378.900 – BMW iX1 66,5 kWh 18.400.000 14.400.000 – Citroën ë-C4 You 50 kWh 15.360.000 11.760.000 – Cupra Born 58 kWh 16.936.538 13.336.538 – Dacia Spring 28,3 kWh 9.109.000 6.309.000 Készletről 2,1 millió forint kedvezmény DS DS 3 E-Tense Bastille 50 kWh 15.340.000 11.740.000 Készleten lévő autókra akár 2,7 millió forint, rendelésre flottakedvezmény 6-7% Hyundai Kona Electric 48,4 kWh 14.499.000 10.899.000 – Honda e:Ny1 68.8 kWh 20.730.000 16.730.000 2.4 millió forint kedvezmény KIA Niro EV 64,8 kWh 17.749.000 13.749.000 várható kedvezmény Mazda MX-30 35,5 kWh 13.500.000 10.700.000 Készleten lévő autókra 3 millió forint kedvezmény még elérhető MG MG4 51 kWh 12.899.000 9.299.000 – Nissan Ariya 63 kWh 20.490.000 16.490.000 3,2 millió forint kedvezmény Opel Corsa-e 50 kWh 12.690.000 9.090.000 – Peugeot e-208 50 kWh 13.940.000 10.340.000 950.000-1.100.000 Ft Skoda Enyaq 58 kWh 20.709.823 17.109.823 Várható kedvezmény Tesla Model 3 57,5 kWh 17.846.900 14.246.900 – Volkswagen ID.3 58 kWh 17.337.697 13.737.697 várható kedvezmény

Azokat a modelleket gyűjtöttük össze, amik piacilag fontosak lehetnek, vagy éppen áruk miatt lehet csábító az ügyfelek részére. Ebből azonnal kiderül, hogy a legolcsóbb elektromos autó, a listaáron 9,1 millió forintért kapható Dacia Spring ára a legalacsonyabb, 2,8 millió forintos támogatással 6,3 millió forintra csökken, de a készleten lévő autókra még további 2,1 millió forint kedvezmény jár, így egy alapfelszereltségű Spring 4,2 millió forintba kerül. A hazai Dacia ennek Cargo, vagyis teherautó kivitelére várja a legnagyobb érdeklődést, amire 3,6 millió forint támogatás igényelhető, így egy készleten lévő autó 3,299 millió forintba kerül, amennyiért már elég csábító vétel.

A top 3 legolcsóbb villanyautók második helyén egy egészen friss érkező, a BYD Dolphin szerepel kicsit kevesebb, mint 11 millió forintos listaárral, ami a támogatással 7,37 millió forintot jelent. Erre nem ad több kedvezményt a márka, de 44,9 kilowattórás akkumulátorával így is jó vételnek tűnik a kínai villanyautó. A BYD hazai képviselete mégis az Atto 3-ra várja a legnagyobb érdeklődést, ami az állami támogatással már 10 millió forint alatt hazavihető.

Listaáron szintén egy kínai modell, az MG 4 a következő szereplő 9,3 millió forinttal állami támogatással, amire további 900 000-et dob rá a márka, vagyis 8,4 millió forintért elérhető már az 51 kilowattórás akkumulátorú változat, aminek hatótávolsága a tesztünkön is hozta közel az ígért értéket, így mindenképp érdemes célkeresztben tartani.

Több mint 7 millió forint kedvezmény

10 millió forint feletti listaáron, de készleten lévő autókra érvényes 3 millió forint kedvezménnyel akár 7,7 millió forintért is hozzá lehet így jutni a Mazda elektromos modelljéhez, az MX-30-hoz. Ez minőségben és kidolgozásban magasan veri a kínai modelleket, de 35,5 kilowattórás akkumulátorával a hatótávolsága leginkább csak a fele, 200 kilométer körüli. Érdemes mérlegelni, kinek mi a fontos.

Az elérhető és az importőröktől kapott információk alapján a legtöbb kedvezményt a Nissannál tudjuk összelapátolni egy modellre, az Ariya esetében összesen 7,2 millió forinttal kevesebbért lehet hozzájutni a 63 kWh-s akkumulátorral szerelt kivitelhez, mint ami a listaár. Vagyis 13 290 000 forintért vihető el, ami alacsonyabb a KIA Niro EV-nél és a Volkswagen ID.3-nál is.

Mind a KIA, mind a Volkswagen kínálatában várhatóak újabb kedvezmények az állami támogatás hatására, ugyanakkor ezek hivatalos s publikus összegeire még legalább pár napot várni kell.

Érkezik pár ígéretes újdonság is a piacra a következő hónapokban. Ilyen például a Peugeot 308 ötajtós és kombi kivitelének elektromos változata, amik listaárából lendületből 2,5 millió forintot elenged az importőr. Így az ötajtós változat már 11,9 millió forinttól elérhető lesz. A Peugeot-nál további érdekességként rengeteg e-Expert teherautót tartanak készleten, amikre az állami támogatás mellett még 23,5% kedvezményt is adnak, így van, amelyik 10 millió forint alatti árat visel, érdemes érdeklődni.

A Renault Megane E-Tech listaárai egyelőre nem érhetőek el, de a márka jobban bízik az új Scenicben, mely mérete és kidolgozottsága, valamint hatótávolsága miatt is vonzóbb lehet. Táblázatunkban összeszedtük az elérhető kedvezményeket, ezek mellett azonban a kereskedésekben eltérő és akár még több, magasabb, különbözőbb kedvezményekkel is lehet találkozni, így érdemes akár több helyről is ajánlatot kérni a kiszemelt villanyautóra.