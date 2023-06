Itt egy BMW botrányok nélkül

10-15 évvel korábban az a minőség és kidolgozottság, amit ma az iX1 mutat belül, még a csúcskategóriába is beillett volna a BMW-nél. Remek összeállítású tesztautót kaptunk ezzel a világos belsővel, de a sötétbarna is passzol hozzá, amilyen a plug-in hibrid tesztautóé. Kidolgozásból ötös, dizájnból még a csillagot is megajánlanám neki, annyira egyben van, amit látok magam előtt.

Puha műanyag, szépen varrott bőr, fém rácsok a hangszórók előtt és viszonylag kevés zongoralakk, vagyis aránylag könnyen tisztán és igényesen tartható belső ez. Látszólag lebeg a középkonzol, de jobb oldalt azért megtámasztották, alatta viszont így jó nagy tároló polcot tudtak építeni. Erre a lebegő szigetre került a kezelőpult, már ami maradt belőle az iDrive nélkül és a váltó pöcök, aminek itt most látom az értelmét. Kinek hiányzik ide kar vagy bármi?

Ezüst polcra támasztott hajlított kijelzők uralják a műszerfalat, kettő van belőle és egyenként 10,25 colosak. Az iDrive 8 fut a multimédián, aminek a megjelenítése gyönyörű, a használhatóságával akadnak bajok, vagy inkább buktatók, mint az ömlesztett, nagyon sok soros apró ikonokból álló belső menü. Ha ezen túlrágjuk magunkat, utána ismerős lesz a menü logikája, ami korábban nagyon egyszerű volt, de most egy kicsit nehéz megtalálni, amit keresünk.

Klímakonzol nincs, azt is a kijelzőről kell állítani, így több a lehetőség benne, több a fokozat, a funkció, de a kezelése kacifántos. Ha például automata hőfokszabályzást akarunk, arra egy apró ikon szolgál bal oldalt, a belső keringtetéshez pedig minimum három kattintás szükséges, így mire megtaláljuk a lehetőséget, az előttünk életéért küzdő egykilenctédéi dementorjai már az iX1 utasterében rontják a levegőt.

Elöl tágas a hely, hátul sem szenvedtem 180 centis magam mögött és a raktér is 490 literes padló alatti rekesz nélkül. Egységnyi területen ez egy jó méretű autó, és mivel nincs lecsapva a tető hátul, még fejtér is jut felnőtt utasoknak. Hosszú, de keskeny ajtózsebeiben inkább az apróbb dolgok férnek majd el, cserébe a középkonzol nagyon jól használható és még a telefonnak is úgy jut hely, hogy látjuk a kijelzőt, de odacsíptethető, így akkor sem bukdácsol le a középkonzolról, ha kipróbálod az 5,6 másodperces 0-100-as sprintet.