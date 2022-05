Talán nem annyira meglepő, hogy a spanyolok nem csak kint, hanem bent is sokkal komolyabban vették a dizájnt. Jó ránézni a kárpitokra, a formákra, és arra, hogy a kint látott matt bronzszín beszivárgott az utastérbe is, különféle betétek képében, a kormány díszöltései és a kényelmes, masszázsfunkciós ülések varrásai is bronzszínűek. Az ajtókárpit is klasszul néz ki, de közelebbről kiderül, hogy csak rafinált mintájú műanyag, de fintorogni nem kell, ahol hozzáérsz, ott puha, minőségi anyaghoz ér a kéz.

Apró, digitális műszerfal van a kormányon túl, igaz, sokkal nagyobbnak nem is kell lennie, a szükséges adatok ezen is elférnek. A műszerfal jobb felső sarkában található az irányváltó kapcsolója és az elektromos rögzítőfék gombja is. Ez egész jó húzás, így nem foglalnak helyet a középkonzolon, ahol így tekintélyes méretű redőnyös üregbe lehet ezt azt eltüntetni.

Már a 2019-es első találkozásnál éreztük, hogy a kormány simogatni való gombjaival lesznek bajok használat közben. A VW csoport jó érzékkel nyúl bele rettentően idegesítő dolgokba, emlékezzünk csak a szemkápráztató kék háttérvilágítású műszerfalra, ami fájdalmasan lassan kopott ki a márka autóiból. Mire ezt kimozogták, addigra a 8-as Golfban valami félkegyelmű belsőépítész átrendezte a világítás és az ablakok páramentesítésére szolgáló kapcsolókat, és igazi gombok helyett simogatós felületekkel szórták tele a középkonzolt, de még a kormányt is.

Ezeket sajnos mind megnyerte a Cupra Born is, és nem úszta meg az ID.3-ban debütált világbajnok hülyeséget, a külső tükör, hátsó ablakemelő vezérlő, ajtózár komplexumot, mi mással, mint érintésérzékeny felülettel megbolondítva. Csupa az ergonómiának bevitt kegyetlen gyomros. A fedélzeti rendszer 12 colos méretű monitorának képe szép, de maga a rendszer használhatóságban, sebességben és átgondoltságban is elmarad a ma elvárt szinttől.

Utastere tágas, elöl az üléspozíció is klassz, és még a hátsó sorban is kényelmes, bár a lábakat a padlóba épített akksik miatt kissé magasan kell tartani utazás közben és a nem túl tágra nyíló ajtókon sem a legkényelmesebb hátra bemászni. Csomagtartója, ami villanyautó létére csak hátul van, 385 literes, dupla fenekű, a töltőkábeleket el lehet rejteni a pincében, amik így nem koszolják össze a felső szint csomagjait.Viszont nyaraláskor lehet szépen kirámolni mindent, ha töltenénk.

Elég fényt ad a raktér jól elhelyezett LED világítása, a szatyrok fellógatására műanyag fülek szolgálnak, és van hova bedugni a hűtőtáska, vagy más egyéb 12 voltot igénylő úti cucc tápkábelét. A 2:1 arányban dönthető háttámlák elfektetése után 1267 literes térbe, közel sík felületre lehet rámolni a nagyobb kiterjedésű dolgokat, de a könyöklőben lévő kis ablakot kinyitva négy utas mellé is beférnek hosszú tárgyak.