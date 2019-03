A 2019-es Genfi Autószalonon viszont úgy láttuk, kezd felsejleni az új stratégia lényege. Az új Cupra, a Formentor (amelyből 2020-ban kerülhetnek a magyar piacra az első szériagyártású példányok) természetesen továbbra is a VW legókészletéből készült, de már önálló modell. Nyilván hatalmas a hasonlóság a Skoda és a VW, sőt, az Audi hasonló méretű crossovereivel, de formailag már kicsit sikerült eltávolodni a testvármárkák konkurens autóitól.

A Seat folyamatos identitásválságban őrlődik évek óta. A Volkswagentől kapott, átemblémázott, a VW-brand alatt kínált tesóktól minimálisan különböző modellekkel szolgálják ki az egész VW-csoport legfiatalabb, jellemzően 30-as, legfeljebb 40-es éveikben járó vevőkörét – legalábbis ez a helyzet Nyugat-Európában. Mifelénk, az árérzékenyebb keleti piacokon a Seat relatív olcsóságával a maga személyiségét sokkal határozottabban kiépítő és most már emelt áron kínáló Škoda pozícióját vette át – veszi át éppen és nemritkán pont az idősebb vásárlók találják meg maguknak az olcsóbban elérhető VW-technikát. És erre jött rá az önálló Cupra márka, amelyet egyelőre senki sem ért igazán: miért kellett a Seat saját GTI-jéből önálló brandet faragni?

A Seat brand pedig a konnektoros hibrid, de elsősorban azért mégis 245 lóerős turbós benzinmotorja miatt itt és most érdekes új Cupra mellett a józan, hétköznapi közlekedés vidám, érdekes megújítását, az autóiparban általánosan megindult villamosítás látványos kivitelezését kezdte volna meg. Két kiállított járművük, a Renault Twizyre emlékeztető városi jövős-menős, akár autómegosztó szolgáltatók számára is érdekes Minimo inkább koncepció, mint kész termék, de a VW-csoport elektromos platformjára, a MEB-re épülő El Born (technikai részletek a kocsiról itt) állítólag már jövőre kapható lesz.

Luca de Meo, a 2015-ben az Auditól átirányított Seat- (és Cupra-) vezér egy kerekasztal-beszélgetésen elmondott még egy-két érdekes dolgot márkái terveiről. Norvégiában most kezdték tesztelni online értékesítési stratégiájukat. A vevő akár a mobilján pár kattintással konfigurálhatja és rendelheti meg házhozszállítással új Seatját, Cupráját; ezzel a vásárlási élmény is igazodhat a fiatal vevőkör életstílusához.

Az új generációk mobilitási igényeiben is látják a változásokat; ezért is készült el a Minimo, amely a járműmegosztás lehetőségével és kis helyigényével ígéretes lehet a nagyvárosok lakói számára. de Meo elmondta, hogy a Minimót nem is járműnek tekintik, hanem egy új mobilitási szolgáltatás lehetséges eszközének.

Öreg autóipari róka már Luca de Meo, éppen ezért szokatlanul nyíltan és világosan beszélt az elektromos mobilitási fejlesztések hátteréről is. Szóval az van, hogy az autógyártók nem maguktól tolnak a közönség elé egyre életképesebb, egyre “készebb”, egyre közelibb céldátumra ígért elektromos autókat, hanem mert a bedurvult emissziós szabályozások szerint nincs más választásuk. A jelenlegi legtakarékosabb hibridek, akár konnektoros hibridek olyan CO2-kibocsátási adatokat produkálnak, amely már a jövő évtized közepére meg az európai átlagnorma lesz. Egyszerűen muszáj piacra vinni az elektromos autókat, még ha ez azzal is jár, hogy ezek az új hétköznapi autók (mint az El Born) jóval drágábbak lesznek, mint a jelenlegi piaci kínálatban lévő hagyományos technikával felszerelt kocsik.

Vagyis, ha jól értem, az autómegosztás terjedése, a saját autó intézményének visszaszorulása már csak azért is törvényszerű, mert ez a folyamat tompítani képes a mobilitás eszközének drágulásával járó gazdasági hatást.

Forrás: apokrif töredék