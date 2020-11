Utasterében először a kormányra került indítógomb látványát kell feldolgozni, de ha ez megvan, akkor nagyjából a SEAT Leon belsejére ismerhetünk rá. Ami meg a VW Golf aktuális berendezését idézi, annak minden jó és idétlen részletével együtt.

A külsőhöz hasonlóan a belsőnek is fontos része a fény, így állítható színű és fényerejű hangulatvilágítást lehet beállítani a Formentorban, és az egyik első ajtónyitó kilincstől a műszerfalon végig a másikig húzódó fénycsík is megvan, ami igazán csinos dolog. Nem biztos, hogy nem tudnék élni nélküle, de jó, hogy van. A fények mellett a műanyag dekorbetéteken és a varrás cérnáján feltűnő bronz szín adja meg a prémium ízt az amúgy tisztességes, jó minőségű anyagokból összeállított belsőnek. Jópofa a DSG váltó apró fokozatválasztó kapcsolója, hasznos a sok rakodóhely, és USB aljzat – mindegyikük C-s, – de az amúgy komfortos és jó oldaltartású ülések beépített fejtámlája már nem feltétlenül lesz jó magasságban mindenkinek.

Ennél sokkal zavaróbb a klímakonzol teljesen gombmentessé válása, sőt, még a hangerő-szabályzást is egy csík simogatásával kéne megoldani autózás közben, mindenféle kéztámaszték, visszajelzés nélkül. A vezetőnek könnyebb dolga van, ő a kormányról is tud hangosítani, halkítani. Az pedig, hogy mennyire ész nélkül tesznek egy funkciót az érintőképernyőre, arra a legjobb példa az ülésfűtés virtuális gombja, amit ugyanúgy sokszor kell megnyomni a hogy végigmenjünk a 0,3,2,1,0 fokozatok között, mint a hagyományos gombot. Pedig ott az érintőképernyő, amin azonnal ki lehetne választani a szükséges fokozatot, ha egy csöpp esze is lenne annak, aki ezt kitalálta.

Ami viszont hasznos, az a változtatható dizájnú és információtartalmú műszerfal, amin rengeteg variációt lehet kisakkozni a középső és a két szélső, kisebb képernyő variálásával. Utasként sem elöl, sem hátul nem lesz kényelmetlen az utazás, a második sorban nemcsak elég hely van az utazáshoz, hanem hátulról kontrollálható szellőzés és USB aljzatok is segítenek elviselni a hosszú autózást. Csomagtartója 420 literes, a csomagok rögzítéséhez fülek, a szatyroknak kampók is vannak benne, és a tesztautóban 230 voltos konnektor is volt. A hátulról karok meghúzásával is ledönthető ülések lehajtása után sík rakfelületre lehet pakolni a nagyobb kiterjedésű csomagokat.