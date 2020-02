Olvass tovább

A harmadik negyedévben érkezik az új CUPRA Leon

A CUPRA Ateca bemutatása után szinte azonnal el is érkeztünk a második születésnaphoz, amivel egy időben megnyitott a CUPRA Garage névre hallgató központ, valamint egy új irodaépület is Martorellben. Számunkra ennél érdekesebb, hogy bemutatták végre a CUPRA Leon ötajtós és ST (azaz Sports Tourer – magyarul kombi) változatát is. Sőt! Volt két új versenyautó és egy kis ízelítő a jövőből is egy saját fejlesztésű plug-in hibrid modellel, valamint egy villanyautó-koncepcióval.

Versenyautók CUPRA módra A világ első teljesen elektromos túrautóját (CUPRA e-Racer) négy darab villanymotor mozgatja 680 lóerős összteljesítménnyel és 960 newtonméteres nyomatékkal. Vízhűtésű akkumulátora 65,6 kWh-s. Százra 3,2 másodperc alatt, kétszázra 8,2 alatt gyorsul álló helyzetből. A másik versenyautó a Leon alapjain a TCR Cupra Leon Competition, amit kétliteres, 340 lóerős motor mozgat, 410 newtonméteres nyomatékkal, hatfokozatú Hewland szekvenciális váltóval. Nulláról százra 4,5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 260 km/óra.

Kettőt kérek!

Egy színpadi autóbemutató, vagy épületbejárás nem kifejezetten izgalmas dolog, de a CUPRA marketinggépezete olyan erővel szorgoskodott ezen a bemutatón, hogy kijár érte az elismerés. A show végén legszívesebben azonnal rendeltünk volna kettőt mindenből, amiről szó esett. Márpedig jó sok mindenről szó esett, mert egy rakás kapcsolt termék van a kínálatban: újratölthető és vezeték nélküli lámpa (Marset), cipők (Mikakus), összecsukható elektromos kerékpár (UNNO) és napszemüvegek (TRAKATAN és L.G.R.) is.

Aki szeretné, itt végignézheti a bemutatót:

Itt pedig egy nagyon látványos projektoros játék a CUPRA főhadiszállásával

Az egymás munkáját illedelmesen és folyamatosa dicsérő, extravagáns ruhában megjelenő vezetők, dizájnerek, tényleg elhitették velünk, hogy menő ez a márka. Elég ránézni Wayne Griffiths ügyvezető igazgatóra, aki megjelenésével és átélésével egymaga elvinné a hátán az egész bizniszt, ha tehetné. De nincs egyedül.

A jól megkomponált animációkat és filmeket futtató LED-fal előtti színpadon feltűnt többek között Marc ter Stegen, a Barcelona kapusa, és Mattias Ekström autóversenyző is nagykövetként. Ekström persze, nemcsak az utcán és PR eseményeken parádézik majd, hanem indul a 2021-től megrendezésre kerülő PURE ETCR elektromos túraautó bajnokságában: az új CUPRA e-Racer volánja mögött Jordi Gené csapattársa lesz, aki szintén tiszteletét tette.

Egy új márkánál persze könnyebb jelentős növekedésről beszámolni az induláshoz képest, így inkább maradjunk a beszédesebb számoknál: közel 25 ezer autót adtak el a 2019-es évben, úgy hogy gyakorlatilag az Ateca volt az egyetlen igazi CUPRA modell. Jövőre ezt a számot sem lesz nehéz felülmúlni, hiszen az év utolsó negyedében…

Jön a Leon ötajtós és kombi karosszériával

A Leon az Ateca mellé érkezik másodikként, és ahogyan a márkaimidzs megkívánja, csak jól felszerelt, és kellően motorizált kivitelben. Hosszú és unalmas technikai részletekkel nem untatták a közönséget, de a lényeg kiderült: 245, 300 és 310 lóerős motorokkal lesz kapható, utóbbi kizárólag kombiként és összkerékhajtással, míg az előbbiek elsőkerék-hajtással és elektronikus, önzáró differenciálművel.

A hajtásláncban közös a duplakuplungos DSG váltó, amit a korábbinál érezhetően fürgébb működésűnek ígérnek. A három különböző teljesítményszint mögött valójában négy különböző változat lesz, mert a 245 lóerős kivitelből két különböző konfig készül.

Az egyik, az erősebb változatokhoz hasonlóan egy sima kétliteres TFSI motoros kivitel lesz, a másik egy plug-in hibrid 60 kilométeres, elektromos hatótávolsággal. A hibridben egy 150 lóerős, 1.4 TSI motor dolgozik össze a 115 lóerős villanymotorral – utóbbi egy 13 kWh-s akkumulátorról működik. A rendszer össznyomatéka 400 Nm, akárcsak a két erősebb kétliteresnek, míg a 245 lóerős benzinesé 370 Nm.

A kívül-belül igényesebben megkomponált CUPRA Leon sportosságát az elöl 25, hátul 20 mm-es ültetés, a 370 milliméteres első féktárcsák, valamint a látványos és szépen kidolgozott utastér segíti. Árakról egyelőre nincs információ.

Jönnek a saját modellek is

Az ősszel érkező Leon után nem sokkal érkezik a márka első saját tervezésű modellje, a Formentor, amihez szintén nagy reményeket fűz a gyártó. A modell hivatalos bemutatója márciusban, a Genfi Autószalonon lesz 245 lóerős, plugin-hibrid hajtáslánccal, 50 kilométeres elektromos hatótávolsággal.

Kicsit később, de még 2021-ben piacra kerülhet a márka második önálló fejlesztése, az elektromos Tavascan, amit egyelőre csak tanulmányautóként láthattunk.