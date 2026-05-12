Van az a mondat, amit egy rendőri intézkedés közben jobb nem kimondani. Például azt, hogy „ilyen a vezetési stílusom, ez számomra teljesen normális”. Főleg akkor nem szabad ilyet mondani, miközben épp egy 1000 lóerős Ferrariból szállítják ki az embert, miután a városi forgalomban úgy közlekedett, mintha nem Berlin-Spandauban, hanem egy versenypályán lenne.

Német beszámolók szerint civil rendőrök figyeltek fel a Ferrari SF90 Stradaléra a Falkenseer Platz környékén. A kocsi elején nem volt rendszám, de nem ez volt az egyetlen probléma: a sofőr a sűrű forgalomban nagy gázzal gyorsított, ide-oda cikázott a sávokban és a rendőrség szerint más közlekedőket is veszélyeztetett. A járőrök azonnal utánaeredtek, de eleinte még felzárkózni sem nagyon tudtak a sportautóra. Végül csak sikerült megállítani.

A volánnál egy 33 éves férfi ült, aki a rendőrök szerint először nem igazán mutatott megbánást.

A magyarázata az volt, hogy ez nála a „teljesen normális vezetési stílus”. A német lapok szerint a helyzet komolysága csak azután kezdett tudatosulni benne, miután beszélt az ügyvédjével.

Az autót a rendőrök bizonyítékként lefoglalták, a fedélzeti számítógép adatait pedig szakértők vizsgálják, hogy kiderüljön, valójában mekkora sebességgel haladhatott a Ferrari. A sofőr ellen illegális versenyzés gyanúja miatt indult eljárás.

A Ferrari SF90 Stradale nem akármilyen autó

Az SF90 motorterében található a Ferrari által valaha épített legerősebb V8-as benzinmotor (780 LE), amely három villanymotorral (kombinált teljesítményük 220 LE) alkot hibrid hajtásláncot, amely 2,5 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára az autót. A száguldás üteme 200 km/óráig sem lanyhul jelentősen (6,7 mp), a végsebesség ugyanakkor „csak” 340 km/óra. Az autónak kevesebb mint 29,5 méter kell, hogy megálljon 100 km/óráról.

Az 1000 lóerőnek mindössze 1570 kilogrammot kell mozgatnia, és a nyolcfokozatú, dupla kuplungos váltóval szerelt autó tud mást is, amit előtte egyetlen Ferrari sem: 25 kilométert képes emissziómentesen, pusztán villanymotorjai segítségével megtenni.

Az ára durván 435 ezer euró, átszámolva nagyjából 155 millió forint.

Németországban az ilyen ügyeket nem egyszerű gyorshajtásként kezelhetik. A német büntető törvénykönyv 315d paragrafusa szerint tiltott versenynek minősülhet az is, ha valaki egyedül, nem megfelelő sebességgel, durván szabálytalanul halad azért, hogy a lehető legnagyobb sebességet érje el. Alapesetben ezért akár két év szabadságvesztés vagy pénzbüntetés is kiszabható, ha pedig mások élete, testi épsége vagy jelentős értékű vagyona is veszélybe kerül, ennél súlyosabb következmények jöhetnek.

Az eset Berlinben újra előhozta a kérdést, hogy mit kezdjenek a városok a közútra engedett, versenyautókat idéző, nagy teljesítményű gépekkel. A B.Z. publicistája, Gunnar Schupelius például odáig ment, hogy szerinte az 1000 lóerős autókat csak külön jogosítvánnyal lehessen vezetni, vagy egyszerűen nem lenne helyük a közutakon.