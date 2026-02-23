Az extravagáns, és szó szerint versenypálya ihletésű Ferrari SF9O XX Spider Le Mans Editiont nemrég láthatták a szerencsés járókelők Budapesten.

Az egyik legnépszerűbb hazai „autószpotter”-közösség osztotta meg oldalán a fotókat, amint a különleges Ferrarival letolatnak a budapesti Ferrari-szalon mögött várakozó autószállítóról.

Az SF90 XX Spider 2,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, amely részben a villanymotorok Extra Boost funkciójának köszönhető, és persze a 4,0 literes, dupla turbós V8-as motornak (plusz három villanymotornak), amely 1030 lóerőt ereszt a kerekekre. És ahhoz is elég 6,7 másodperc, hogy a sofőr elérje a 200 km/órát.

Karbon-kerámia féktárcsákat használ elöl 398, hátul 390 milliméteres átmérővel. Váltója nyolcfokozatú, dupla kuplungos egység, ami az SF90 Stradaléban mutatkozott be, viszont az XX-ben a limitált szériás SP3 Daytona programját alkalmazták.

Speciális szenzorokat is kapott a modell, az ABS Evo nevű rendszer nemcsak sebességet mér a kerekeknél, hanem erőhatásokat is, így nemcsak azt tudja megmondani a vezérlőszoftvernek, hogy kipörögtek-e a kerekek, hanem azt is, milyen erők hatnak rájuk, így precízebben tudja állítani a menetstabilizálót.

A Ferrari SF90 XX Spider alapára valahol 300-400 millió környékén van, de a különleges Le Mans Edition eléri az 500 millió forintos árcédulát.

A Le Mans kivitel nem egyszerűen egy különleges festésű szupersportautó, hanem a Ferrari versenytörténelmét ünneplő modell. Az exkluzív változat a legendás 51-es rajtszámot viseli, tisztelegve a 2023-as centenáriumi győzelem előtt a Le Mans-i 24 órás futamon.

Három éve ugyanis a Ferrari történelmi visszatérést hajtott végre a királykategóriában, és az 51-es rajtszámú Ferrari 499P megszerezte az összetett győzelmet. A diadal különösen emlékezetes volt, hiszen a maranellói márka 50 év után nyert ismét Le Mans-ban az abszolút kategóriában.

Az SF90 XX Spider Le Mans Edition ennek a sikernek állít emléket.

