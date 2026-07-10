A Denza a régen beharangozott Z Coupé mellett egy másik újdonságot is elhozott a Goodwoodi Sebességfesztiválra.

A BAO 5 megjelenésre és alapjait nézve valódi offroader. Alvázas szerkezetű, mindkét tengelyén zárható a differenciálmű, ahogy középen is – ez rendkívüli terepalkalmasságot ígér. Ugyanakkor a futómű elöl-hátul kettős keresztlengőkaros, a rugózás pedig kétféle lehet.

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Az Elegance kivitelt egyszerű acélrugókkal szerelik: ez elöl 34, hátul 30 fokos terepszöget kínál. Az Ultimate ezzel szemben megkapja a Denza DiSuS-P hidraulikus rugózását, ami 14 (felfelé 9, lefelé 5) centiméteres hasmagasság-állítást tesz lehetővé. Állástól föggően a terepszögek 5-5 fokkal nagyobbak, mint az Elegance esetében, a szabad hasmagasság 22 helyett 31 cm.

A fordulókör sugara 5,9 méter, ami egy 4888 (Elegance), illetve 4921 (Ultimate) mm hosszú, 2800 mm tengelytávú járműtől nem rossz.

A hajtás plug-in hibrid, azonban nem az Európában megszokott módon. A benzines komponens – egy másfél literes, 150 lóerős sornégyes, amelyet hosszában (!) építettek be – elsősorban áramot fejleszt: táplálja a két villanymotort (elöl 272 LE, hátul 388 LE, kombinálva legfeljebb 544 LE), illetve tölti a 31,8 kWh kapacitású akkumulátort, amelyet a létravázban helyeztek el. A leírásból nem derül ki, hogy a belső égésű motor képes-e mechanikusan részt venni a hajtásban.

A tisztán elektromos hatótávolság az európai WLTP norma szerint 90 kilométer, a teljes feltöltéssel és tankolással megtehető táv 864 km. Tölteni akár 100 kW teljesítménnyel lehet az akkumulátort.

Noha az Elegance verzió menetkész tömege 2940 kg, igen gyorsan, 4,8 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. Az Ultimate kivitel 95 kilóval nehezebb, ugyanezt a gyorsulást 5,0 mp alatt abszolválja.

Digitális tartalom dolgában értelemszerűen jeleskedik a BAO 5. A műszeregység 12,3, az érintőképernyő 15,6 colosképátlójú, van head-up kijelző is. Az első utas előtt egy további szélesvásznú kijelző kapott helyet. Hangvezérlés, integrált Google szolgáltatások, 16 vagy 18 hangszórós Devialet hifi, öt USB töltőaljzat, egy vagy kettő vezeték nélküli telefontöltő,

Mindkét első ülés masszázsfunkciós, a hátsók dőlésszöge szabályozható, az első utas háttámlája teljesen hátra dönthető, ilyenkor a mögötte utazó utas kanapéként heveredhet el az összetolt bútorzaton.

A padlókonzoli pohártartó mérete és magassága motorosan állítható, valamint egy hűthető és fűthető rekeszt is kapunk itt, amely -6°C és +50°C között tudja szabályozni a hőmérsékletet.

A létravázra szerelt felépítmény maga is igen masszív, 96%-ban nagy szakítószilárdságú acélból készült, tetőlemeze akár 12 tonnás statikus terhelést elbír. Légzsákból 11-et kapunk.

Az autó forgalmazása már idén nyáron megkezdődik bizonyos európai országokban, és az első ügyfélpéldányok késő ősszel, kora télen várhatók.