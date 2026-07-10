Néha tényleg jobb nagy levegőt venni, befizetni a bírságot, és továbblépni. Egy svájci robogós története tökéletes példa erre: 1 km/órás sebességtúllépés miatt kapott 40 frankos (15 ezer forint) büntetést, ám annyira nem akarta ezt elfogadni, hogy végül egészen a svájci Szövetségi Bíróságig vitte az ügyet. A számla a végén 6840 frankra hízott, ami nagyjából 2,65 millió forint.

A robogóst Svájcban mérték be még 2022-ben, a radar pedig 51 km/órás sebességet állapított meg. Vagyis papíron mindössze 1 km/órával ment gyorsabban a megengedettnél. A svájci rendszerben ez is bírságolható: városban és lakott területen kívül az 1–5 km/órás túllépés 40 frankos büntetést jelent, autópályán ugyanez 20 frank.

A robogós azonban nem fizetett, “megtámadta” a büntetést. A védelem egyik érve az volt, hogy a jármű sebességmérője nem volt megvilágítva, ezért a vezető állítása szerint nem tudhatta pontosan, mennyivel megy.

Ez eleve elég gyenge indok, hiszen az eset állítólag délelőtt történt. A bíróságok szerint pedig a büntetést nem a robogó órája, hanem a hitelesített mérőeszköz által rögzített felvétel szerint szabták ki.

A 40 frankos bírság ekkor már egészen más ligába került. A bíróság helybenhagyta a büntetést, és több mint 3840 frank eljárási költséget is a robogósra terhelt. Ő azonban továbbment, és a svájci Szövetségi Bírósághoz fordult. A legfelsőbb bírói fórum nem fogadta be érdemben a panaszát, mivel nem látott olyan új, meggyőző érvet, amely felülírta volna az addigi döntéseket. Szóval erre még további 3000 frank bírósági költség rakódott.

Így lett a 40 frankos, vagyis nagyjából 15 500 forintos bírságból 6840 frankos “csekk” (2,65 millió forint). Ez körülbelül 171-szerese az eredeti összegnek. A lényeg tehát nem az, hogy Svájcban egyetlen km/óráért mindenkit azonnal tönkretesznek, hanem az, hogy ha a mérés jogszerű, egy makacs jogi hadjárat sokkal drágább lehet, mint maga a szabálysértés.

Fontos részlet, hogy a svájci sebességmérésnél eleve számolnak biztonsági levonással. A hivatalos tájékoztatás szerint a mért sebességből levonnak egy meghatározott értéket, hogy figyelembe vegyék a mérőeszközök és sebességmérők pontatlanságát; a levonás mértéke attól függ, milyen eszközzel és milyen sebességtartományban történt a mérés. A robogós esetében ez 5 km/óra volt, vagyis nem a nyers mérési adat, hanem a már korrigált érték alapján maradt meg az 1 km/órás túllépés.