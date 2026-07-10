A foci-vb idején sokan mezt húznak, zászlót tűznek az autóra, vagy kifestik az arcukat. Aztán vannak azok, akiknél a rajongás egy teljes karosszérián kap helyet. Most éppen egy Bugatti Chiron Pur Sport került reflektorfénybe, amelyet Argentína kék-fehér színeibe öltöztettek, a karosszérián Lionel Messi és Diego Maradona portréjával.

Az autó az Argentin Labdarúgó-szövetség címerét is megkapta, vagyis nem egyszerű fóliázásról, hanem egy guruló futball-szentélyről van szó.

Maga az alap sem mindennapi. A Bugatti Chiron Pur Sport az egyik legélesebb Chiron-változat: 8,0 literes, négyturbós W16-os motorja 1500 lóerőt és 1600 Nm nyomatékot ad le, 0–100 km/órára 2,3 másodperc alatt gyorsul, végsebességét pedig 350 km/óránál elektronikusan korlátozzák. A modellből mindössze 60 darab készült, újkori nettó ára 3 millió euró volt (mai árfolyamon 1 milliárd forint).

Az autót Miami utcáin videózták le, és tulajdonosa azt állítja, hogy az extrém fóliázás a 2026-os labdarúgó-világbajnokság után is marad, mert nála nincs nagyobb szurkolója a válogatottnak.

a videó a hirdetés után indul

A Bugatti azonban csak a vb-láz legdrágább eredménye. Ugyanennek a jelenségnek sokkal emberközelibb változata az a 35 éves Volkswagen Golf, amellyel két német szurkoló járta az Egyesült Államokat a 2026-os világbajnokság idején. A Reuters szerint Fabian Bergmann és Steffen Kurz Németországból szállíttatta át az 1991-es Golfot az USA-ba, hogy azzal kövessék a német válogatottat. Sajnos nem sokáig követhették, a németek ugyanis 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel estek ki Paraguayjal szemben a 32 között.

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A Golf különlegessége nemcsak a dekoráció, hanem az autó története is. A motorháztetőt még Franz Beckenbauer is aláírta, később pedig további 36 világbajnok és 15 Európa-bajnok futballista szignója került rá. A fényszórókat baseballsapkák, a felniket félbevágott labdák, a csomagteret pedig rugósfoci díszíti.

Nem a német Golf az egyetlen veterán Volkswagen, amely világbajnokság miatt vált híressé. Paul Kennedy floridai futballrajongó egy 1974-es Volkswagen Bogarat festetett focilabdává még az 1994-es amerikai vb előtt. Akkor végigjárta vele a torna stadionjait, most pedig a 2026-os vb-re is újra elővette a labdamintás autót. Kennedy eddig kilenc világbajnokságon járt, a Bogarat pedig annyira családi ereklyének tekintik, hogy a lányai már azon gondolkodnak, ki örökölje majd.