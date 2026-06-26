A foci-vb mindig előcsalogatja a legőrültebb, legkülönlegesebb futballrajongókat. Láttunk már szexi szurkolót, arra viszont nem számítottunk, hogy olyanok is lesznek, akik autójuk miatt kerülnek be a hírekbe. Fabian Bergmann és Steffen Kurz gondoskodtak erről, hiszen nem kevesebbet vállaltak, mint hogy

egy 1991-es Volkswagen Golffal követik Észak-Amerikában a német válogatottat.

Az már önmagában is kihívás lehetett, hogy a három csoportmeccsre eljussanak, még akkor is, ha erre 11 napjuk volt. A Golfba ugyanis bekerült alsó hangon 2000 mérföld (3200 km), mire Houstonból Torontón át eljutottak New Yorkba. Garantált a folytatás is, ugyanis a németek továbbjutottak csoportjukból, úgyhogy még biztosan el kell jutniuk a „csak” 220 mérföldre (350 km) lévő Bostonba is.

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Bergmann a Reutersnek elárulta, ez a Golf élete első autója, 1998-ban vette, amikor a jogsiját is megszerezte. 2006-ban aztán az amatőr focicsapattal együtt, ahol játszik, egyfajta rajongói kocsivá alakították a hazai rendezésű világbajnokság előtt. Akkor kapta meg a német trikolór színeit is.

A rajongói autó hamar legendává kezdett érni, ugyanis sikerült Franz Beckenbauerrel aláíratni a motorháztetőt. Az azóta elhunyt futball-legendát követően még 36 világbajnok és 15 Európa-bajnok focista írta alá a Golfot, amelynek fényszóróit baseballsapkák, a felniket félbevágott labdák, a csomagteret pedig rugós focijáték díszíti.

A második generációs Golfot egyébként 1983 szeptemberétől egészen 1992-ig gyártották szerte a világban. Többek között Németországban, Ausztriában Belgiumban, Jugoszláviában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és még Dél-Afrikában is készültek három- és ötajtós kivitelekben. Benzin- és dízelmotorjai rendre négyhengeresek voltak, előbbiek 1,05-től 2 literes hengerűrtartalomig változhattak, míg a gázolajat fogyasztók mindig 1,6-osak voltak. A vevők négy- vagy ötfokozatú manuális, illetve háromfokozatú automataváltós modellekkel találkozhattak.