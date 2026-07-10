2026-ban megújítják a személytaxi-szolgáltatás felügyeleti rendszerét az utasok és a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelmében. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint az év elején indult intézkedéssorozat célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító “taxis hiénákat”, illetve átláthatóbb, egyszerűbb adminisztráció kapcsolódjon a személytaxi-szolgáltatáshoz.

A társaság mindemellett zéró toleranciát hirdetett a belső visszaélések kapcsán is – tették hozzá, emlékeztetve, hogy belső vizsgálat tárt fel szabálytalanságokat a szolgáltatásellenőrzési területen, a felelősök elbocsájtása után a BKK biztosítja, hogy ne fordulhasson elő újra ilyen.

A személytaxi-szolgáltatás “kifehérítése” érdekében július elején a BKK elindította a TaxiTrack mobilalkalmazást, amely a fővárosi közgyűlés által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését támogatja a budapesti személytaxi-szolgáltatók számára.

A társaság és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését, illetve azt is, hogy minél inkább a fuvarszervező cégek (taxitársaságok) szolgáltassanak adatokat az egyes taxiszolgáltatók (taxisofőrök) helyett.

A BKK az idén összekapcsolta a taxisofőrök és a taxiként használt járművek adatbázisát, amely segít a visszaeső szabálysértők kiszűrésében. A fővárosi szabályozás változása nyomán a BKK 2026-tól szigorúan ellenőrzi és szankcionálni is tudja, hogy az engedélyüket visszadó vagy elvesztő taxik valóban eltávolítják-e a sárga fóliát, hogy ne tudják az utasokat az áltaxik megtéveszteni.

A következő hónapokban a BKK tovább szigorítja a helyszíni ellenőrzéseket, a jelenleg még papíralapú jegyzőkönyveket még ebben az évben felváltja azok digitális változata, amely korszerűbbé és biztonságosabbá teszi a rendszert.