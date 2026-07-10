Július 1-jétől jelentősen átalakult a budapesti közterületi parkolás rendszere. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján megszűnt a készpénzes parkolási díjfizetés lehetősége, a parkolóautomatákat fokozatosan leszerelik az utcákról.

A parkolási díj ezentúl kizárólag digitális módon fizethető meg, mobilalkalmazással vagy sms-ben. Az automaták helyét tájékoztató táblák veszik át, amelyek a fizetési lehetőségekről nyújtanak információt.

A változásokkal együtt a parkolási díjak is emelkedtek minden fizetős övezetben. Az A zónában az óradíj 600 forintról 800 forintra, a B zónában 450 forintról 600 forintra, a C zónában 300 forintról 400 forintra, míg a D zónában 200 forintról 300 forintra nőtt. Az áremelés zónától függően 33–50 százalékos drágulást jelent, amely a főváros valamennyi fizetős parkolási területét érinti.

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A főváros indoklása szerint a parkolóautomaták megszüntetésének célja a rendszer egyszerűsítése és az üzemeltetési költségek csökkentése, mivel az automaták fenntartása jelentős kiadást jelentett.

Az új, teljesen digitális parkolási rendszerrel a városvezetés gyorsabb, korszerűbb és költséghatékonyabb működést vár, miközben az autósoknak a jövőben mobiltelefonos megoldásokat kell használniuk a parkolás elindításához és kifizetéséhez.

A parkolási díj megfizetését már rendszámfelismerő rendszerrel felszerelt autókkal is ellenőrzik. A Fővárosi Közgyűlés szerint ezzel a megoldással hatékonyabban és gyorsabban szűrhetők ki a bliccelők. A képeken egy V. kerületben járőröző autó látható.