Ahogy arról a Vezess többször beszámolt, 2026. július 1-től több ponton módosult a budapesti közterületi várakozás rendszere. A változások a parkolási díjak mértékét, a díjfizetés módját és a parkolóautomaták használatát is érintik.

A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése alapján a budapesti közterületi parkolóautomaták üzemeltetése megszűnik. A fővárosi tájékoztatások szerint a változás hátterében a parkolóautomaták és a készpénzkezelés fenntartásának költsége, valamint a digitális fizetési megoldások elterjedése áll.

A parkolási díj digitális csatornákon keresztül rendezhető, ezért a parkolás indítása előtt különösen fontos lehet annak áttekintése, hogy a választott megoldás milyen díjakat, szolgáltatásokat és feltételeket tartalmaz. Március 16-tól parkolás esetén a mobilparkolás alapszolgáltatásért kényelmi díj nem számítható fel. Egyes szolgáltatók ugyanakkor eltérő kiegészítő funkciókat kínálnak, amelyek egy része külön díj ellenében vehető igénybe. Ilyen lehet például a GPS-alapú zónameghatározás, a parkolási lejárati értesítések vagy más kényelmi szolgáltatás.

A közelmúltban megjelent szolgáltatói tájékoztatások alapján előfordulhat, hogy egyes, korábban plusz díj nélkül elérhető funkciók díjköteles csomag részeként használhatók. Emiatt a parkolási díj kiegyenlítése előtt indokolt ellenőrizni, hogy mely funkciók érhetők el az alapszolgáltatás részeként, és melyek minősülnek díjköteles kiegészítő szolgáltatásnak – hívja fel a figyelmet Voxinfo közleménye.

A digitális parkolásra való budapesti átállás és a parkolási díj emelkedése miatt ez különösen lényeges lehet: a parkolóautomaták megszűnésével az autósoknak digitális fizetési módot kell választaniuk, ezért célszerű olyan szolgáltatási lehetőséget keresni, ahol a parkolás indításához szükséges funkciók külön többletdíj nélkül érhetők el.