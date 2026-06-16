A legtöbben csak annyit érzékelnek, hogy a reggeli rutinba becsúszik egy plusz kör a mellékhelyiségben, vagy indulás előtt „biztos, ami biztos” alapon még egyszer visszalépnek az ajtóból, hogy könnyítsenek magukon a vécében. Aztán ez a kis kitérő lassan rendszeressé válik. Nem látványos, nem drámai – épp ezért könnyű megszokni.

A változás azonban vezetés közben válik igazán feltűnővé. Egy hosszabb út előtt már nemcsak a tankolást kell megtervezni, hanem azt is, hol lehet majd megállni. Dugóban ülve a percek máshogy telnek, a türelem rövidebb, a figyelem könnyebben elterelődik. Ami otthon még alig észrevehető, az az autóban hirtelen nagyon is konkréttá, halasztást nem tűrő feladattá válik.

A megszokott működés lassan átalakul

Sokan ilyenkor praktikus magyarázatokat keresnek. Ráfogják, hogy csak több folyadékot ittak a szokásosnál, vagy a kávé, esetleg a stressz váltotta ki. Ez az önámítás csapdája. Bár a felsorolt dolgok valóban hatással vannak a szervezetre, de ha a jelenség visszatér, és lassan beépül a mindennapokba, akkor az már nem csak az adott napról szól. A szervezet ritkán változtat ok nélkül. Ha egy működés más lesz, mint korábban, annak általában van háttere. És férfiaknál ez a háttér gyakran a prosztatánál keresendő.

A férfiak vizelési problémáit általában a prosztata betegségei okozzák. A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás és a prosztatagyulladás miatt egyaránt gyakrabban kellhet pisilni és nehézzé is válhat a pisilés.

Ha valaki rendszeresen visszatartja a vizelést – például vezetés közben –, a hólyagjában egyre több vizeletet próbál megtartani. A hólyag izmai megnyúlhatnak, ilyenkor az erős és gyakori inger ellenére nehezebben tud pisilni. A hólyagban pangó vizeletben könnyedén elszaporodhatnak a baktériumok, amelyek felfázást okoznak.

A megszokás nem megoldás

A legtöbben gyorsan alkalmazkodnak: úgy szervezik a napot, hogy beleférjen egy plusz megállás, vagy úgy választanak útvonalat, hogy legyen lehetőség közben kiszállni. Ezek apró döntések, amelyek külön-külön nem tűnnek jelentősnek, együtt viszont már egy új működést rajzolnak ki.

Pedig minél hamarabb válik tudatossá egy ilyen változás, annál könnyebb kezelni. Ma már többféle lehetőség is létezik arra, hogy visszatérő panaszok esetén célzottan, helyileg lehessen megközelíteni a problémát – ezek nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, de kiegészítő megoldásként szóba jöhetnek.

Érdemes szem előtt tartani, hogy a férfiaknál a felfázást általában a prosztata okozza. Ha nem úgy működik, mint régen, azt érdemes komolyan venni. A húgyhólyag és a prosztata betegségei férfiaknál maguktól ritkán javulnak. Ebben a helyzetben is érvényes az autószervizekben gyakran elhangzó mondás: aki halogat, az később nagyobb problémákkal szembesülhet.

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