Néha a tünetek lassan jelentkeznek, és nem mindig járnak komoly panaszokkal, ezért jobb, ha észrevesszük testünk jelzéseit. Statisztikák szerint a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) 30 éves kor alatt meglehetősen ritka. Ugyanakkor a 40 éves korosztály tagjainak mintegy 20 százalékánál lehet számolni a jelenlétével.

A BPH elsősorban a vizelési szokások megváltozásával hívja fel magára a figyelmet. Az egyik leggyakoribb korai tünet a gyakori vizelési inger, amely nemcsak napközben, hanem éjszaka is észlelhető. Sőt, talán akkor zavaró igazán, hiszen gyakran a férfiaknak kétszer, háromszor, még az is előfordulhat, hogy ötször is fel kell kelniük emiatt.

Ugyancsak jellemző tünet még a nehezített vizeletürítés. Ez azt jelenti, hogy kisvécézés során akadozó vagy gyenge a vizeletsugár. Látszatra olyan, mint amikor ráállsz a kertben a slagra. Olyankor alig jön, vagy akadozik víz. Nos, kvázi ugyanez történik a vizelettel, csak nem azért, mert ráállnak a hasadra, hanem azért, mert a megnagyobbodott prosztata szűkíti a húgycsővezetéket, így abban nehezebben tud áramlani a vizelet. Pont ezért fontos valamit kezdeni ezzel a problémával.

Szintén árulkodó tünet lehet a hirtelen fellépő és elkerülhetetlen vizelési kényszer. Ez olyan, mintha egyben lehúztál volna másfél liter ásványvizet – ami valójában nem történt meg, mégis a szemeddel már a vécét keresed. Ha ilyenkor nem tudsz rögtön könnyíteni magadon, az akár „balesethez” is vezethet.

Súlyos fertőzés?

Gyakran előfordul egyes betegeknél, hogy a BPH következtében képtelenné válnak arra, hogy teljesen kiürítsék a húgyhólyagot, ezért a kisvécézések során sokszor csak kevés vizelet ürül ki, az is lassan, és pisilés után vizeletcsepegés alakulhat ki. A legnagyobb rizikófaktor azonban mégsem ez, hanem a húgyhólyag kiürítésének képtelensége. A maradványvizelet ugyanis ideális táptalajt biztosít a baktériumok számára, amelyek így könnyebben elszaporodhatnak, és fertőzést okozhatnak.

A maradék vizeletben lévő baktériumok gyakran a húgycső felől jutnak a húgyhólyagba, és a vesék felé is terjedhetnek. Ez pedig vesegörcsöket, vesemedence-gyulladást idézhet elő, amely olyan fájdalommal jár, hogy komolyabb orvosi ellátásra lesz szükség. A húgyúti fertőzések tünetei közé tartozhat a gyakori és sürgető vizelési inger, fájdalmas vizelés, valamint a vizelet szagának és színének megváltozása.

Nincs tehát mese, a jóindulatú prosztatagyulladást már az első tünetek megjelenésekor kezelni kell, máskülönben komoly problémákat okozhat. Bár a húgyúti fertőzés kezelésében segítséget jelenthet például a csalánlevél tea, az eredeti a problémát, a prosztatamegnagyobbodást nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha valaki már az enyhébb tüneteket észleli magán, akkor kérjen időpontot egy urológushoz, mivel azok kezelés nélkül csak súlyosbodni fognak.

