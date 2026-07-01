A közelmúlt jelentős árcsökkenései után napokig nem érkezett újabb korrekció, így stabil árak jellemezték a hazai üzemanyagpiacot.

Ennek csütörtökön vége, ráadásul nem újabb árcsökkenés, hanem drágulás jön: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is négy-négy forinttal emelkedik.

A változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet, amennyiben érvényesítik az árváltozást. A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 577, míg a gázolajé 590 forint.

Nem panaszkodhatunk, az elmúlt hetekben jelentősen csökkentek az árak. Kiszámoltuk, hogy mennyivel: