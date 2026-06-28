Április közepén még egészen más hangulatban álltak meg az autósok a benzinkutakon. Április 13-án a 95-ös benzin országos piaci átlagára 678 forint volt literenként, a gázolajé pedig 763 forint. Június 24-re ehhez képest a benzin 580 forintra, a gázolaj 594 forintra esett vissza.

Ez literenként a benzinnél 98 forintos, a gázolajnál 169 forintos zuhanást jelent. Egy átlagos, 55 literes tankolásnál ez már nem aprópénz:

a benzin esetében 37 290 forint helyett 31 900 forint: 5390 forinttal kevesebb;

a gázolaj esetében 41 965 forint helyett 32 670 forint: 9295 forinttal kevesebb.

Ha kivesszük a képletből a védett árat

Vagyis aki dízellel jár, annál egy tele tankon simán kijön a megtakarításból például egy rekesz sör – ebben a nagy melegben úgyis kell a hidratáció -, de a benzineseknél is már bőven olyan összegről beszélünk, amit a pénztárnál igencsak észre lehet venni.

Mi a védett ár? A kormányzati védett ár a 95-ös benzinnél 595 forint, a gázolajnál 615 forint literenként, magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművek esetében. De ennek néhány napon, vagy héten belül vége lesz, ugyanis már most is olcsóbban tankolhatunk a védett árnál. Itt a hivatalos bejelentés: megszűnnek a védett árak a kutakon Ahogy arra a miniszterelnök keddi megjegyzéséből már…

Június végére viszont fordult a helyzet: az országos átlagárak már a védett ár alá csúsztak. A június 24-i 580 forintos benzinár 15 forinttal, az 594 forintos gázolajár pedig 21 forinttal volt alacsonyabb a korábbi védett árszintnél. Ez 55 literes tankolásnál 825, illetve 1155 forintos különbséget jelent a védett árhoz képest is. Szóval ha valaki havonta két-három alkalommal telenyomja a tankot, az már több ezer forintos különbség.

Persze az árak kutanként eltérhetnek, és a nagykereskedelmi változások nem mindig pontosan ugyanúgy jelennek meg a töltőállomások totemoszlopain. A trend azonban egyértelmű: kevesebb mint három hónap alatt hatalmasat esett az üzemanyag ára Magyarországon.