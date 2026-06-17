Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, vagyis a védett ár kivezetését – jelentette be Magyar Péter, aki már kedden is utalt erre.

A miniszterelnök szerint a kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja (a benzin esetében 158,8 forint/literről 139,55 forint/literre csökkent a jövedéki adó, a gázolajnál pedig 148,76-ról 128,28 forintra még márciusban, a védett árak bevezetésével együtt), ahogy a Mol is vállalta a csökkentett árrések megtartását. A védett áras rendszer kivezetésének pontos napja egyelőre nem ismert.

Magyar Péter szerint a védett ár intézményére havonta 50 milliárd forintot költöttek a magyar adófizetők.

Az előző kormány március 9-én jelentette be, hogy a közel-keleti konfliktus miatt elszabaduló olajárak miatt védett árat vezetnek be Magyarországon az üzemanyagokra. Március 10-én 0 órától legfeljebb 595 forintba kerülhet a benzin, 615 forintba a gázolaj. A védett árak csak a magyar rendszámmal, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkoznak.

Az elmúlt néhány napban a hazai védett árak már meghaladták a régiós átlagárakat.

Már most is van olyan kúthálózat, ahol védett ár alatt lehet tankolni: