A védett árnál húsz forinttal kedvezőbb áron lehet tankolni az Auchan benzinkútjain június 17-től. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzint 575, a gázolajat pedig 595 forintért kínálja szerdától az áruházlánc.

Az Auchan közleménye szerint a világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére. Az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti minden töltőállomásán.

Magyar Péter miniszterelnök már június 16-án arról írt a Facebookon, hogy a piaci árak akár már ezen a héten a védett árak alá süllyedhetnek a hazai piacon. A G7 szerint ennek egyébként itt lenne az ideje, mert a régióban június elején már olcsóbb volt a tankolás, mint itthon védett áron (benzin: 595, gázolaj 615 forint).

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 635, a gázolajé 655 forint Magyarországon, vagyis 40-40 forinttal magasabb a védett áraknál. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin átlagára alacsonyabb volt itthon, június 8-án viszont fordult a kocka, ettől a naptól már olcsóbb lett a benzin közép-európai átlagára az 595 forintos magyar védett árnál. Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára újabb öt, a gázolajé 14 forinttal csökken.