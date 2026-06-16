A Vezess kedden megjelent cikke szerint az utolsókat rúghatják a védett árak Magyarországon. Az iráni béke hírére csökken az olaj ára, erősödik a forint, ez a két tényező pedig az üzemanyagoknál olyan fordulatot hozhat, ami feleslegessé teszi a védett árak fenntartását.

A kormány korábban úgy fogalmazott, hogy a védett árak rendszere nem tartható fent a végtelenségig, de csak akkor szüntethető meg, ha a világpiaci árak megfelelően alakulnak. Most éppen ez történik, kedd délután pedig Magyar Péter is megszólalt az ügyben.

“A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj a kutakon” – írta a miniszterelnök, ami ebben a formában talán nem több egyszerű jóslatnál, de nagyon is lehet mögöttes üzenete.

Ha pedig van, ez nem lehet más, mint hogy a kormány szerint is elérkezhetett a megfelelő pillanat a védett árak kivezetésére, ami akár már a héten megtörténhet: ha a piaci árak tényleg a védett árak alá esnének, valóban nem is lenne semmi értelme fenntartani a rendszert. Az persze még kérdéses, hogy reálisan várható-e ekkora árzuhanás – a benzin aktuális átlagára 640, a gázolajé 664 forint, ez jelenleg 45, illetve 49 forinttal magasabb a védett áraknál (benzin: 595, gázolaj: 615 forint).

A kutakon már elkezdődött az áresés: