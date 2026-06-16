Közelebb kerülhetett a magyarországi védett áras rendszer kivezetése, mert egyszerre javult az a két tényező, amelyhez a kormány korábban a rendszer megszüntetését kötötte: jelentősen csökkent az olaj világpiaci ára, miközben a forint is erősödött – írta a Portfolio.

A változás hátterében az amerikai–iráni békemegállapodás híre és a Hormuzi-szoros várható újranyitása áll, amelyek mérsékelték az olajpiaci kockázatokat. Bár a kutakon ennek hatása még nem látszik azonnal, a piaci beszerzési árak várhatóan hamarosan csökkennek. Kedden már el is kezdődött a folyamat, egyből hét forinttal csökkent a gázolaj ára.

Az olajár csökkenése miatt a védett árak és a tényleges piaci árak közötti különbség jelentősen szűkülhet. Ez azért fontos, mert a rendszer fenntartásának egyik fő problémája éppen az volt, hogy a stratégiai készletekből olcsóbban kiadott üzemanyag és a magasabb piaci ár között nagy rés keletkezett. Ha a mostani piaci folyamatok tartósak maradnak, a rendszer működtetése egyre kevésbé indokolható, és a kivezetés gazdaságilag is könnyebben megvalósíthatóvá válik.

Az olajárak jelenlegi csökkenése persze még egy bizonytalan békefolyamatra épül, így a piacok optimizmusa könnyen megfordulhat, ha a közel-keleti helyzet ismét romlik, ahogy az a közelmúltban többször is megtörtént. Egyelőre nem is tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni a védett árakat.

A rendszerbe nemrég már bele kellett nyúlni: