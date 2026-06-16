Szerdán négy forinttal csökken a benzin, míg tíz forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Kedden hét forinttal csökkent a gázolaj beszerzési ára.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 640, a gázolajé 664 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 45, a gázolajé 49 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Szakértők szerint az olajár csökkenése és a forint erősödése miatt bármikor kivezethetik a védett árakat: