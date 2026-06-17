Folytatódik a kedvező trend a hazai kutakon: csütörtökön öt forinttal csökken a benzin, míg 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. A mostani ugyanakkor az elmúlt hetek egyik legjelentősebb árcsökkenésének számít a gázolaj esetében, ami a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet. Szerdán négy forinttal csökkent a benzin, tízzel a gázolaj beszerzési ára.

A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 635, a gázolajé 655 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

Jelenleg a benzin és a gázolaj piaci ára is 40 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára még 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

A miniszterelnök szerint akár már a héten a védett árak alá eshetnek a piaci árak, közel lehet a hatósági árak kivezetése: