Az üzemanyagok védett árának (benzin: 595, gázolaj 615 forint) bevezetése mellett további árcsökkentésről döntött a kormány: március 10-től az uniós minimumszintre csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját.

A benzin esetében 158,8 forint/literről 139,55 forint/literre csökkent a jövedéki adó, a gázolajnál pedig 148,76-ról 128,28 forintra. Az adócsökkentés csak ideiglenes ideig érvényes, a Magyar Közlönyben közzétett rendelet szerint május 1-jéig marad hatályban.

Március 9-én jelentették be, hogy a közel-keleti konfliktus miatt elszabaduló olajárak miatt védett árat vezetnek be Magyarországon az üzemanyagokra. Március 10-én 0 órától legfeljebb 595 forintba kerülhet a benzin, 615 forintba a gázolaj.

A védett ár csak a magyar rendszámmal, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, de ezúttal a magánszemélyek mellett a mezőgazdaságban dolgozókra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is kiterjesztették. A védett ár bevezetése mellett felszabadítják az állami tartalékkészleteket is, ezzel biztosítva az ellátást.

A kereskedőknek a 95-ös benzin és a gázolaj átadása a védett ár alatti áron történik majd.