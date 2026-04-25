Új tehergépjárművekkel bővült a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járműparkja. A társaság 4 darab emelőkosaras, könnyű teherbírású, Mercedes-Benz Sprintert szerzett be azért, hogy a magasban végzendő üzemeltetési és karbantartási feladatokat gyorsan és problémamentesen elláthassa.

A vállalat jelenleg 32 darab emelőkosaras eszközzel – gépjárművekkel és pótkocsikkal –rendelkezik, és az állomány az új beszerzéssel 36 darabra bővült. A fejlesztés a megnövekedett feladatok miatt vált szükségessé. Az újdonságok megfelelnek a legmodernebb és legkorszerűbb biztonsági követelményeknek.

Az emelőkosaras járműveket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gallyazási munkák során is bevethetők.

Felhasználásuk révén a korábban nehezebben, lassabban, vagy nagyobb kockázattal elvégezhető feladatok biztonságosabban és gyorsabban hajthatók végre. A járművek korszerű biztonsági rendszerekkel vannak felszerelve, többek között zuhanásgátlóval, vészleállító berendezéssel, valamint a daruszerkezet a kosárból és a talajról egyaránt irányítható.

Az új járművek országszerte, utak, hidak, útkereszteződések és közvilágítási rendszerek mentén végzett munkák során jelennek meg.